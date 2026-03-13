CASO $LIBRA / PERITAJES REVELAN LLAMADAS DIRECTAS ENTRE MILEI Y NOVELLI POCO ANTES DEL LANZAMIENTO DE LA CRIPTOMONEDA

Un informe técnico incorporado a la causa confirma que el Presidente tuvo al menos cinco llamadas con ese trader

antes de publicar el tuit que promocionó el activo digital

Mauricio Novelli, imputado en el caso $Libra, junto al presidente Javier Milei.

(Foto/NA)

Nacionales – El escándalo por la criptomoneda $LIBRA dio otro giro este viernes porque, según los resultados de los peritajes tecnológicos ordenados por la Justicia Federal, el presidente Javier Milei mantuvo una comunicación constante con el lobbyista y trader Mauricio Novelli en los momentos más críticos del lanzamiento del activo digital, que terminó en una pérdida millonaria para miles de inversores.

El análisis de los dispositivos móviles, confirmado por registros judiciales, reconstruye una secuencia de llamadas y mensajes que contradicen la versión oficial de una "promoción desinteresada".

Entre las horas previas y las 19:01 del 14 de febrero (momento exacto de la publicación del código de inversión en las redes del Presidente), Milei y Novelli intercambiaron al menos cinco llamadas telefónicas y varios mensajes de texto.

Ahora, la Justicia investiga si fue el propio trader quien le envió al mandatario el código alfanumérico que los usuarios debían utilizar para comprar el token. Es más: tras el desplome del valor de $LIBRA y el estallido de las denuncias en redes sociales, el flujo de llamadas no se detuvo.

Durante la madrugada del 15 de febrero, se registraron más de una veintena de comunicaciones entre Novelli, el Presidente y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los registros indican que las interacciones se produjeron el 14 de febrero de 2024, cerca de las 19.01, el momento exacto en que Milei publicó en X un mensaje con el supuesto contrato para comprar el token $LIBRA.

Ese contrato era un código alfanumérico de 44 caracteres que permitía acceder al activo digital.

Después del escándalo, el Presidente afirmó en una entrevista televisiva que había copiado ese código de Internet. Sin embargo, especialistas que declararon ante una comisión investigadora del Congreso sostuvieron que ese contrato no estaba disponible públicamente en la red en ese momento.

El peritaje también detectó conversaciones posteriores relacionadas con la primera entrevista que Milei dio para responder a las críticas por el caso.

La nota fue realizada por el periodista Jony Viale en el canal TN. En ese intercambio, según las fuentes consultadas, se mencionan posibles respuestas y temas que el mandatario podría abordar o evitar durante la entrevista.

Ese reportaje generó polémica porque durante la grabación se registró una intervención del asesor presidencial Santiago Caputo, que interrumpió la conversación para corregir una respuesta.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica y presidente de la comisión investigadora de lo sucedido con el activo digital, precisó que además en los registros “aparece que Milei le informó a Novelli que daría la entrevista a Jonatan Viale e intercambiaron ideas sobre qué responder y qué callar”.

“Está clarísimo que Novelli fue el nexo entre el Presidente y Hayden Davis desde el hotel de Dallas (USA) donde operaba la base del lanzamiento. Y ahora se confirma que mantuvieron comunicación permanente mientras eso sucedía. La publicación de Milei no fue un hecho aislado ni un error”, detalló el legislador.

Informe: NA, Perfil.com y Agensur.info