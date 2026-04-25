Informe de Adorni en Diputados: la teoría del “pararrayos” y los problemas de la oposición para ordenar una estrategia

No hay acuerdo en la oposición sobre cómo abordar al jefe

de Gabinete. “Cada uno va a hacer lo que quiere.

Va a ser un quilombo”, aventuraron

Manuel Adorni

Por Sebastián Hadida

Mientras la economía exhibe algunos signos de deterioro y los índices de aprobación de la gestión de Javier Milei muestran una pendiente de descenso, el Gobierno busca convertir al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, del próximo miércoles 29 de abril en un “pararrayos”, con el objetivo de absorber las descargas de la oposición y contener el daño.

Esa es la lectura que hace un influyente diputado del interbloque Unidos, quien considera que el presidente no le suelta la mano a su ministro coordinador porque le es funcional para tapar los efectos cada vez más lesivos de la motosierra en la sociedad.

“Hay una precariedad absoluta del Gobierno que lo usa a Adorni como pararrayos. En algún momento lo van a soltar. Pero si lo hubieran soltado antes, habría pasado al olvido como Espert. Para ellos es mejor que se hable todos los días de Adorni que se hable de otras cosas más directas”, conjeturó el legislador al que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.

Según esta teoría, el jefe de Gabinete -en su papel de escudo de tormentas- se lleva la marca y de esa forma el Gobierno logra salir más airoso ante el derrumbe de las expectativas económicas y los escándalos más gravosos desde el punto de vista institucional como el de la criptoestafa Libra.

Subido a estas discusiones, el bloque de Unión por la Patria realizó el miércoles una reunión con algunos de sus referentes para consensuar una estrategia sobre cómo abordar al funcionario de Milei, pero no hubo acuerdo posible.

Mientras algunos sostenían que había que aprovechar que el affaire Adorni sigue candente en la agenda pública para concentrar los ataques en torno a ese eje, otros consideraban que el tema no hace mella en la sociedad y que para colmo le entregaría en bandeja al Gobierno la excusa perfecta para que contragolpeee recordando los casos de corrupción del kirchnerismo, metiendo a todos en el barro.

“Al final cada uno va a hacer lo que quiere. No hay manera de ordenarlo. Va a ser un quilombo”, se resignaban fuentes parlamentarias de Unión por la Patria.

“Milei está mucho más golpeado por la economía que por Adorni”, apuntaron sobre el presidente, quien confirmó que estará presente en la exposición de su jefe de Gabinete en el Congreso.

En otros sectores de la oposición también existía el mismo debate. Por caso, un diputado nacional de Provincias Unidas consultado por la Agencia Noticias Argentinas, consideró que si bien la situación económica viene a los tumbos y es un flanco vulnerable para el Gobierno, va a ser imposible que la situación patrimonial de Adorni no se convierta en el eje de los embates opositores.

No obstante, sugirió que “tiene que ser una coreografía coordinada y no salir todos a atacarlo todos juntos al mismo tiempo”.

En este sentido, su propuesta es no caer en el juego de provocaciones que vaya a plantear Adorni, no ser funcional al show, a una escalada de agresiones recíprocas que termine opacando la solidez de las denuncias contra el funcionario.

“Tenemos que armar un código de comportamiento y copiar lo que hicimos con Guillermo Francos cuando lo confrontamos por el tema Libra. Ese día mantuvimos la calma y fuimos acorralándolo de a poco, hasta que pisó el palito cuando reconoció que no sabía de dónde había salido el código del contrato de la criptomoneda que promocionó Milei”, recordó.

Desde el oficialismo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, esperan que Unión por la Patria no designe como oradores a los legisladores más experimentados que participaron de las experiencias de los gobiernos kirchneristas, ya que se estarían exponiendo a que Adorni los marque como cómplices de la corrupción K.

“Van a poner a hablar a los más jóvenes, sin pasado. Por ejemplo una Julia Strada”, aventuraron.

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