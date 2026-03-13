Karina ordenó cerrar filas tras Adorni ante la incontrolable escalada del escándalo por el viaje de su esposa

Manuel Adorni



Por Fernando Ramírez

Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y dueña del Gobierno, ordenó este jueves sobre la marcha cambiar la política sobre cómo enfrentar el escándalo del que fue protagonista el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al subir indebidamente a su esposa Bettina Angeletti al avión presidencial que viajó a Estados Unidos y pasó de ordenar una política de control de daños a encolumnar a todo el gabinete nacional -incluido el jefe de Estado Javier Milei, para cerrar filas y apoyar al cuestionado exvocero presidencial.

A su vez, Karina Milei le ordenó a Adorni hacer un tardío descargo -muy tibio por cierto- sobre sus breves e insólitas declaraciones al periodista Eduardo Feinmann en A24, cuando dijo que fue cinco días a Nueva York a “deslomarse”, palabras que causaron alto impacto negativo en toda la sociedad y especialmente en la conversación digital, donde siempre el Gobierno libertario tiene primacía.

Como siempre ocurre últimamente, el Gobierno libertario salió a afirmar que esto era parte de una operación mediática del kirchnerismo en su contra, aunque en su tuit de descargo de este jueves Adorni expresó que, en realidad, no debió haber utilizado la palabra “deslomarse”.

En la red social X, Adorni reconoció que había sido una frase “desafortunada” y señaló que es “humano” y que “errar es humano”.

De esa forma intentó desviar el foco del principal problema de sus declaraciones a Feinmann, en el sentido de que su esposa no debió haber viajado a los Estados Unidos en el avión presidencial, debido justamente a un protocolo especial del gobierno de La Libertad Avanza, y además creó un mal ambiente en el seno del gabinete nacional al decir que había otras mujeres que también habían si incluidas en ese ahora polémico vuelo.

Es que al parecer también viajó la esposa del canciller Pablo Quirno a Estados Unidos y, según la exdiputada oficialista -hoy opositora- Marcela Pagano, también viajaron “amigas” en ese vuelo presidencial, lo cual está siendo investigado.

Karina Milei nunca pensó que el desaguisado de Adorni iba a generar tanta repercusión en el mundo periodístico y mediático digital, y por eso ordenó al área de comunicación de la Casa Rosada que difundiese varias reuniones del jefe de Gabinete con gobernadores y otras actividades en Nueva York, como para demostrar que se estaba “deslomando” en Manhattan.

Pero este jueves por la tarde, tras advertir que el escándalo tiene más repercusión negativa que las primeras especulaciones que hicieron, revirtió su decisión inicial y puso a Milei, a parte del gabinete y a las espadas parlamentarias Martín Menem y Patricia Bullrich a defender la “integridad” de Adorni, cuando en realidad lo que se cuestiona no es su moral, sino que subió indebidamente a su esposa al avión presidencial.

A esas denuncias contra Adorni se le sumó otra de la diputada Pagano por presunto enriquecimiento ilícito al advertir la legisladora que, según el periodista amigo con el que Adorni viajó a Punta del Este, Marcelo Grandio, el funcionario pagó de su bolsillo el ida y vuelta en un avión privado a Uruguay en los días del carnaval pasado, con lo cual se investigará su declaración jurada patrimonial para determinar si es posible que Adorni pagase de su propio peculio semejante gasto.

Lo cierto es que pese a que Karina logró encolumnar al jefe del Estado y a parte del Gabinete nacional, puertas para adentro hay mucho malestar con el jefe de Gabinete y tendrá que pagar la factura de haberse creído que Feinmann le iba a hacer una entrevista condescendiente y subestimar el tema con sus respuestas insólitas.

Según la Casa Rosada, el traspié de Adorni arruinó la buena imagen internacional que buscaron con el evento de promoción de la Argentina en Nueva York (Argentina Week), que incluyó a empresarios y gobernadores aliados.

Y lo que es peor, haber “botoneado” que hubo otras mujeres allegadas a funcionarios que viajaron también en la comitiva, circunstancia que también destacó Pagano.

A la vuelta de Karina al país, con su entorno evaluará las consecuencias del escándalo y habrá que ver también las derivaciones en el Congreso y la justicia, dijeron fuentes oficiales a parlamentario.com.

Por eso, en el área de toma de decisiones de la Casa Rosada prefirieron tratar de evitar que siga la escalada mediática y luego analizar el futuro de Adorni, tanto al frente de la Jefatura de Gabinete como sus ahora disminuidas posibilidades electorales el año próximo en la Ciudad de Buenos Aires, en la que pretende ser rival del alcalde Jorge Macri.

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