CAUSA VIALIDAD / CONFIRMAN DECOMISO Y ORDENAN EJECUTAR BIENES DE CRISTINA KIRCHNER Y DE SUS HIJOS

Así lo estipuló la Cámara Federal de Casación Penal y

alcanza a Lázaro Báez y otros condenados hasta

cubrir la suma de $ 685 mil millones

Cristina Kirchner

Judiciales - La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes avanzar con la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir el monto de dinero fijado que debe devolver en el marco de la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la actual presidenta del Partido Justicialista y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a más de 80 inmuebles del resto de los implicados, entre ellos Lázaro Báez y sus empresas para comenzar a cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en Vialidad, causa por la que la expresidenta cumple en su casa una pena de seis años de prisión.

La decisión, firmada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, forma parte del proceso para recuperar el dinero considerado desviado en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

El fallo se enmarca en una condena ya firme que incluye la pena de prisión domiciliaria que la exmandataria cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución y el decomiso de activos para resarcir al Estado.

Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los abogados de la expresidenta y sus hijos se quejaron de la disposición, al argumentar que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de su padre, Néstor Kirchner, o recibidos por cesión en 2016, y que incluso algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.

En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme aquel fallo -lo que habilitó la ejecución de las penas-, pero el decomiso entró en un sendero de apelaciones que llevó a esta parte de la condena hasta las puertas de la Casación. Es lo único que restaba ejecutar.

El decomiso abarca un total de 111 inmuebles: 84 son del empresario Báez, el principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz; 19 son propiedad de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el complejo “Hotel Los Sauces”; y uno solo de la expresidenta, un terreno en el Calafate de más de 6000 metros cuadrados, que fue adquirido en 2007.

Si estos bienes resultan insuficientes para cubrir el monto total la Justicia procederá contra el patrimonio de los demás condenados: el exsecretario de Obras Públicas, José López, y los exfuncionarios de Vialidad, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

Los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia y el máximo tribunal se encargará de su administración y eventual venta.

La causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner está cumpliendo de manera domiciliaria una condena de seis años de prisión, constató un esquema de corrupción con constantes contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas.

Informe: NA, LN, agencias y Agensur.info