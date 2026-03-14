INUNDACIONES EN TUCUMÁN / HAY MÁS DE 15 MIL EVACUADOS Y PIDEN QUE SE DECLARE LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL POR 180 DÍAS

Las intensas lluvias dejaron barrios anegados, rutas

cortadas y comunidades aisladas. El Servicio Meteorológico advirtió sobre nuevas tormentas en las próximas horas

Evacuación de vecinos en La Madrid luego de las intensas lluvias que produjeron

inundaciones, cortes de rutas y comunidades aisladas. (Foto/Internet)

Tucumán - Las intensas lluvias que azotaron a la provincia de Tucumán durante los últimos días provocaron inundaciones, evacuaciones masivas y daños en distintas localidades. Ante esta situación, legisladores provinciales presentaron un proyecto para declarar la emergencia económica y social y permitir que el gobierno implemente medidas extraordinarias de asistencia.

El temporal dejó barrios anegados, rutas cortadas y comunidades aisladas, especialmente en el sur de la provincia. Las precipitaciones generaron una situación crítica que obligó a suspender las clases durante toda la semana debido al deterioro de calles y caminos, según informó Diario de Cuyo.

De acuerdo con ese mismo medio, unas 15.000 personas debieron abandonar sus hogares a raíz de las inundaciones. Una de las zonas más afectadas fue la localidad de La Madrid, donde el desborde del río Marapa hizo que el agua llegara cerca de los techos de las viviendas y forzara la evacuación de miles de vecinos. Solo en esa localidad se contabilizan alrededor de 4.500 residentes desplazados por la emergencia.

Más de 200 escuelas de la provincia no podrán retomar las clases el próximo lunes, según informó el Ministerio de Educación. Este relevamiento oficial señala que el número exacto de establecimientos afectados se mantiene tras las intensas lluvias, con varios colegios aún utilizados como centros de evacuados y otros inhabilitados por problemas de acceso, daños edilicios o falta de servicios esenciales.

Además, los derrumbes de caminos rurales obstaculiza la movilidad de estudiantes, docentes y personal educativo, especialmente en zonas rurales. En diversos establecimientos se reportan aulas inundadas, filtraciones en techos, deterioro estructural y fallas eléctricas, lo que requiere tareas de reparación antes del retorno a la actividad.

Proyecto para declarar la emergencia

El legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse presentó un proyecto para declarar la emergencia económica y social por 180 días, con la posibilidad de extenderla por otro período similar. Según consignó Diario de Cuyo, la iniciativa también cuenta con el respaldo de los legisladores Maia Martínez, Roberto Moreno y Roque Argañaraz, además de los opositores José Cano y Walter Berarducci.

El proyecto busca otorgar facultades al gobernador Osvaldo Jaldo para aplicar medidas urgentes destinadas a asistir a los damnificados y recuperar la actividad económica y productiva. Entre las herramientas previstas figuran subsidios, ayudas económicas directas y programas especiales para las familias afectadas.

Asistencia en La Madrid

Mientras tanto, el gobierno provincial desplegó un operativo de limpieza y recuperación en La Madrid, con participación de comunas, municipios, trabajadores de Vialidad Provincial y del gremio de la construcción Uocra. Según detalló La Gaceta, cuadrillas y maquinaria pesada trabajan en la remoción de sedimentos, desmalezamiento y ordenamiento de calles y espacios públicos.

El operativo incluye la colaboración de comunas como San Andrés, Villa Quinteros, El Cadillal, Río Seco, León Rougés, Los Sarmientos, Trinidad, San Pablo, Manantial, Ranchillos, Cebil Redondo, Los Ralos y El Chañar, además de municipios como Alberdi, Aguilares, Monteros, Simoca y Banda del Río Salí, que aportaron maquinaria y personal para acelerar las tareas. Según informó La Gaceta, alrededor del 80% de los vecinos ya comenzó a regresar a sus hogares mientras avanzan los trabajos para recuperar la normalidad.

Familias que duermen a la vera de la ruta

Sin embargo, la situación social sigue siendo crítica para muchas familias. De acuerdo con un informe de TN, cientos de vecinos de La Madrid debieron improvisar refugios sobre la ruta provincial 308, donde instalaron toldos y gazebos para resguardarse tras la inundación provocada por el desborde del dique Escaba.

El mismo medio señaló que en 48 horas cayeron 250 milímetros de lluvia, lo que obligó a muchas familias a abandonar sus viviendas con lo puesto. Algunos vecinos permanecen desde hace días al costado de la ruta esperando poder regresar a sus casas, que quedaron bajo el agua o con daños severos.

“Les pedimos por favor que nos ayuden con colchones, con frazadas, con camas, pedimos lo básico por lo menos. Queremos volver a la vida, a pagar nuestras cuentas, volver a tener nuestro ritmo de vida”, expresó Matías, un vecino que se refugia bajo un toldo junto a su esposa y su madre no vidente, en declaraciones citadas por TN.

El testimonio refleja el impacto del temporal en la comunidad. Según relató el mismo vecino, el agua alcanzó 1,60 metros en su zona, aunque en otros sectores llegó a superar los tres metros, lo que obligó a muchas personas a rescatar animales y pertenencias en condiciones extremas.

Alerta por nuevas tormentas

La emergencia podría agravarse en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por nuevas tormentas en la provincia. Según informó el portal Contexto Tucumán, el organismo anticipa fenómenos de variada intensidad que podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible granizo.

El pronóstico indica que las precipitaciones podrían concentrarse durante la tarde y la noche del sábado, con acumulados estimados de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descartan valores superiores en algunos sectores. En ese contexto, las autoridades recomendaron evitar circular por zonas inundadas y extremar las precauciones ante el riesgo de nuevas crecidas.

Mientras las tareas de limpieza avanzan y miles de familias intentan regresar a sus hogares, el temor por nuevas lluvias mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades afectadas en Tucumán.

Informe: Diario El Norte, Diario de Cuyo, TN, La Gaceta, Contexto Tucumán y Agensur.info