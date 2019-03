Cambio de roles

Al contrario del encierro gubernamental, Cristina se muestra abierta, recibe a los que nunca recibiría, no diferencia entre los que aparecen ahora y los que estuvieron antes, plantea peronismo para todos y todas, se alía con los que desprecia y hasta congeló en sus pretensiones a La Cámpora. Al menos, por ahora. No habla inclusive para evitar que se espanten los que se habían olvidado de ella en este período macrista: el silencio siempre habilita en los otros sospechas de cambio, aun en aquellos convencidos de que el ser humano no modifica su conducta. Sobre todo, a cierta edad.