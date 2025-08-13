ES DE 1,9 % LA INFLACIÓN DE JULIO

Según el INDEC, se trata de un 0,3 % más respecto de

- El INDEC publicó este miércoles el dato de inflación correspondiente al mes de julio, en el que se ve reflejado un leve repunte de los precios. Es que el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 1,9% mensual, mientras que los precios acumularon un alza de 17,3% en los últimos siete meses.

Se trata de un 0,3% más respecto de junio, mes en el que el IPC se ubicó en 1,6%.

"La división con mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%)", indica el informe, publicado en la tarde de este miércoles.

"En julio 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país, excepto en Patagonia, donde lideró Transporte", añade el análisis.

Lo cierto es que, más allá del alza del IPC, la inflación no sufrió un impacto tan fuerte de la suba del dólar, que el mes pasado saltó 13%.

Qué prevé el mercado para agosto

La consultora LCG, que mide los precios del rubro de alimentos y bebidas (con resultados habitualmente cercanos a los que posteriormente confirma el INDEC), advierte que en la primera semana de agosto hubo un importante repunte: estimó una avance del 2% en el promedio ponderado de esta categoría.

La consultora destaca que el resultado de la primera semana de agosto se da luego de cuatro semanas consecutivas con desaceleración (las dos últimas, incluso, con caídas de precios). Además, la suba del 2% en la primera semana del mes es la variación más alta desde mayo y una de las más elevadas del año. En lo que va de 2025, el registro más alto es el de la tercera semana de marzo, cuando marcó 2,4%.

"Por ahora, la desaceleración de la inflación pareciera interrumpirse. Al menos, en julio y agosto. Cuando vemos el IPC de CABA, buena parte del aumento responde a regulados y estacionales, que después de varios meses jugando a favor, esta vez presionaron al alza. Si tomamos los datos de CABA y ponderamos, para el IPC nacional daría 1,9%", afirma Rocío Bisang, economista de EcoGo, en diálogo con iProfesional.

Bisang agrega que si bien no se está observando un traslado importante desde la suba de la cotización del dólar a los precios de la economía, no descarta que en agosto pueda llegar a influir a partir de un desanclaje de expectativas. Además, advierte que este mes habrá algunos ajustes en precios regulados y los estacionales "no están jugando a favor". Por lo tanto, proyecta que en agosto el IPC se mantendrá en torno al 2% mensual.

En tanto, las consultoras relevadas en el REM del BCRA estimaron que la inflación de agosto se ubicará en 1,7%.

Por su parte, Camilo Tiscornia, director de C&T, afirma ante iProfesional que la primera semana de agosto su medición del IPC registró 0,9%, por lo que considera que es un movimiento de precios "tranquilo". Por ahora, resalta, no parece una variación preocupante y sostiene que "las cosas están cambiando mucho", con volatilidad en el tipo de cambio, por lo que el panorama hacia adelante luce incierto y habrá que esperar para ver la evolución.

Poco impacto del dólar

"No estamos viendo un traslado fuerte a precios a partir de la suba del dólar. ¿Por qué? Porque la macroeconomía está mucho más ordenada: hay superávit fiscal y política monetaria contractiva, lo que contribuye a tener expectativas más ancladas. A diferencia del pasado, hoy, el que sube precios corre el riesgo de vender menos. Esto, en un contexto de consumo que sigue recuperándose, se siente rápido", afirman los analistas de Sailing Inversiones.

En diálogo con iProfesional, agregan que "venimos de varios meses con inflación a la baja y eso también pesa en las decisiones de precios". Además, afirman, actualmente no hay tanto margen para remarcar precios sin que se resienta la demanda. Resaltan que el mercado está más sensible y los empresarios lo saben: remarcar "por las dudas" ya no funciona como antes.

"Hacia los próximos meses, si el dólar sigue moviéndose de forma ordenada, el traslado a precios seguirá acotado. El problema sería un salto abrupto o una corrida, pero mientras no ocurra, el impacto en precios será limitado. El ancla es la macroeconomía ordenada. Si eso se mantiene, no debería haber sorpresas. Si el tipo de cambio sube sin convalidación de oferta monetaria, el pase a precios seguirá siendo limitado, como hasta ahora", sostienen.

El equipo de research de Max Capital coincide en que hasta ahora el traslado a precios a partir de la suba del tipo de cambio es acotado. Sin embargo, recuerda que entre 2016 y 2018 (último período con ancla nominal) fue de alrededor del 10% al tercer mes y 30% a los seis meses, por lo que proyecta una dinámica similar, con una aceleración del IPC alrededor de 2,5% mensual en agosto y una variación similar en septiembre.

"El Gobierno ha sostenido que la demanda determina los precios (el presidente Javier Milei convirtió a Carl Menger en una celebridad), pero la teoría económica básica sigue vigente: tanto la oferta como la demanda determinan los precios, como se aprende en las clases iniciales de economía (Marshall ganó el debate, después de todo)", resalta el bróker de bolsa.

De esta manera, el mercado —y la realidad— le estarían dando la razón a Milei, quien días atrás aseguró: "Cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar (passthrough), dicha afirmación, aunque supuestamente podría tener algún ‘sustento empírico’, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria".

Y agregó: "Más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aun desde antes de presentarse el cambio de gobierno". Por lo que, con otras de sus frases de cabecera, concluyó: "La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario".

Informe: iProfesional