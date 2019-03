Nacionales - El empresario Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, murió este sábado a la noche, a los 88 años en su casa de Barrio Parque, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. El deceso de Franco Macri, quien sufría diversos problemas de salud, se produjo alrededor de las 21:00 a causa de una descompensación respiratoria, informó Presidencia de la Nación.

Pocas semanas atrás, el Presidente se había referido a la delicada situación de su padre en diálogo con la prensa, cuando cumplió 60 años. "Espero que me toque una muerte rápida. No me gustaría quedar atrapado en la vida como le está pasando a mi padre que está acá, pero no está. Hace un año que está postrado. Si tiene algún momento de lucidez debe estar pasándola mal", expresó Mauricio Macri entonces. Además, Mauricio Macri reveló que uno de los escasos momento de lucidez que tenía en los últimos meses, su padre le pidió que le diera "una pastillita" para "sacarlo". "Ya terminé; no tengo nada que hacer. Dependo de asistencia de terceros para todo", le dijo entonces Franco Macri a su hijo.