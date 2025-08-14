COMIENZA LA CUMBRE ENTRE DONALD TRUMP Y VLADIMIR PUTIN PARA BUSCAR ACUERDOS POR LA GUERRA EN UCRANIA

La reunión será en la ciudad de Anchorage, en Alaska,

en una base militar y posteriormente participarán

delegaciones de ambos países

- La cumbre de los presidentes de los Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin respectivamente, comenzará este viernes a las 11:30 hora local (19:30 GMT) en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage en Alaska, informaron medios internacionales.

Así lo informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov en Moscú, donde Putin se expresó con elogios hacia los esfuerzos de los Estados Unidos por el éxito de las negociaciones para detener la guerra en Ucrania, que será el tema principal, subrayaron medios como Actualidad RT y el sitio dw.

“En cuanto a la agenda de la cumbre, es evidente que el tema central será la solución de la crisis en Ucrania”, señaló Ushakov, citado por el primero de esos medios.

Los mandatarios, añadió, debatirán también otros temas relacionados con la paz y la seguridad global, así como asuntos regionales e internacionales.

En este contexto, la cumbre de Alaska tendrá un objetivo exploratorio para Trump, que llegará a la cita bilateral condicionado por las advertencias de Zelensky y los principales mandatarios europeos.

El presidente de Ucrania junto a Emmanuel Macron -Francia-, Ken Starmer -Reino Unido-, Georgia Meloni -Italia- y Friedrich Merz -Alemania-, ya le han advertido a Trump que no aceptarán un armisticio sobre la base de ceder las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia y la península de Crimea.

Hace dos días, el presidente de Estados Unidos cuestionó a Zelensky por su reluctancia a convalidar las exigencias del Kremlin, exhibiendo así su cercanía a la estrategia de negociación de Putin.

Trump pensó que llegaba a Alaska, se reunía con Putin y ambos anunciaban la paz en Ucrania.

Pero las advertencias de Zelensky, Macron, Meloni, Starmer y Merz lograron su objetivo: tras la cumbre con Putin, el presidente de Estados Unidos anunció que dialogará con los mandatarios europeos para definir un proceso diplomático que permita terminar con la guerra de Ucrania.

Zelensky y los líderes europeos rechazan la anexión rusa de las regiones ocupadas y Crimea, así como la negativa de Putin de permitir que tropas de la OTAN se desplieguen en Ucrania para garantizar su soberanía territorial.

No sería la primera vez que Moscú rompe acuerdos multilaterales para avanzar en su sueño imperial del siglo XXI.

Las partes celebrarán primero una reunión cara a cara y luego otra con la participación de las delegaciones.

Está previsto que cinco miembros de cada comitiva asistan a las conversaciones.

La delegación rusa está formada por el canciller, Serguéi Lavrov; el asesor presidencial de política exterior, Yuri Ushakov; el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov; el titular de Finanzas, Antón Siluánov; el representante especial del mandatario ruso para la inversión yla cooperación económica con socios extranjeros, Kiril Dmítriev.

Ushakov indicó que la composición de la delegación estadounidense también se conoce, pero sugirió esperar que la anuncie la Casa Blanca.

Antes del inicio de la reunión, los presidentes pronunciarán un discurso y a posteriori, los mandatarios ofrecerán una rueda de prensa.

Al mismo tiempo, Ushakov rehusó hacer conjeturas sobre la duración del encuentro Putin-Trump.

“Dependerá de cómo evolucione la discusión (…) Os dije cuándo empezarán las conversaciones; dependerá de los presidentes, en primer lugar, cuándo finalicen”, respondió a los periodistas.

Putin alabó los “enérgicos y sinceros” esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania, según difundió más tarde este jueves el sitio dw.

“Estados Unidos realiza, bajo mi punto de vista, esfuerzos muy enérgicos y sinceros para poner fin a las acciones militares y a la crisis” en Ucrania , expresó Putin al comienzo de una reunión extraordinaria con la plana mayor del Gobierno y del Kremlin.

Putin subrayó que dichos esfuerzos también están dirigidos a “a alcanzar un acuerdo que responda a los intereses de todas las partes implicadas en este conflicto”.

“Y para crear las condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países y en Europa y el mundo, en conjunto, si en la próxima etapa logramos un acuerdo en materia de control sobre armamento estratégico ofensivo”, añadió, en alusión al último tratado de desarme nuclear entre Rusia y los Estados Unidos , el Start III, que expira en 2026.

Putin subrayó que la reunión con los más altos funcionarios del país fue para informarles sobre “cómo va el proceso negociador sobre la crisis ucraniana y cómo van las negociaciones bilaterales con la delegación ucraniana”.

Informe: NA, DW, agencias y Agensur.info