Las amenazas incumplibles de Javier Milei: ¿perro que ladra no muerde?

Por Marcos Novaro

El Congreso escapó casi por completo del control oficialista. Un problema que, dado que el presidente Javier Milei tiene bancadas ínfimas, descuidó a sus aliados, allí y en todos lados, y corren tiempos electorales, no debe asombrar a nadie.

Tampoco sorprende que tenga cierta responsabilidad en este asunto la habitual mala praxis del Gobierno. Además del destrato hacia todos los que lo ayudaron el año pasado a aprobar sus proyectos y frenar los contrarios, pesó la casi nula agenda propia que propuso para este período de sesiones, a la espera de tiempos mejores, y la subestimación de la que sí fueron armando las demás bancadas.

Porque tal vez en el Ejecutivo pensaron que, si presentaban, por caso, un proyecto de reforma tributaria, para aprobarlo tendrían que hacer concesiones fiscalmente onerosas a las bancadas conciliadoras y moderadas, y prefirieron esperar a que estas fueran más débiles, después de las elecciones de octubre.

Pero lo que consiguieron fue que esas bancadas buscaran hacerse de esas banderas, frente a intereses que desean representar, aliándose con el kirchnerismo , que lo que quiere representar es la escena de un oficialismo aislado, cada vez más débil y pronto fracasado, y logró así dar unos cuantos pasos adelante para conseguirlo.

Como sea, llegamos a esta curiosa situación en que un presidente de la Cámara Baja tiene que mantener la sonrisa y los buenos modales mientras le meten 12 veces la pelota en el arco. En todos los casos, con 2/3 de los votos o guarismos parecidos, así que sabiendo que le resultará muy difícil sacarla de ahí. Si hubiera pasado en el Senado, teníamos seguro a Lilia Lemoine a los gritos denunciando a la “traidora”.

Pero no. No hubo ni un solo reproche a Martín Menem. En reconocimiento a que el problema venía de antes y de más arriba, y que no tenía sentido tomárselas con el intermediario.

Lo que sí hubo fue una feroz cadena del Presidente con la que adelantó que va a judicializarlo y vetarlo todo y emitir decretos, presentar proyectos y hacer todo lo que esté a su alcance o no esté a su alcance, pero hacerlo igual para que nunca más a los legisladores se les ocurra jugar con el equilibrio fiscal. ¿Qué hay detrás de todo este arrebato de indignación, gesticulación o paso al acto?

Hasta acá los libertarios, cada vez que sufrieron trastazos en el Congreso, culpa de una oposición endurecida, o de sus propias torpezas, ladró, pero no mordió.

Lo hizo cuando fracasó en la letra chica de la primera Ley Bases: Milei retiró el proyecto, rechazó las negociaciones y adelantó que desde entonces gobernaría por decreto, porque el Congreso había demostrado ser una cueva de degenerados con la que no valía la pena perder tiempo; a continuación, hizo todo lo contrario, volvió a presentar el proyecto, sacrificando los asuntos en que había encontrado más resistencias, y consiguió que se lo aprobaran.

Lo hizo también cuando los opositores lograron ponerse de acuerdo en proyectos de ley que no le convenían. Despotricó contra todo el mundo, y amenazó y denostó sobre todo a los tibios, porque supuestamente disfrazaban su intención de destruir a su gobierno, algo que al menos el kirchnerismo hacía abiertamente. Pero luego fue a buscar a gobernadores tibios para ofrecerles un acuerdo mutuamente conveniente, cediendo recursos del Tesoro Nacional (ATN) u obra pública para que sus legisladores evitaran que los proyectos en cuestión se aprobaran. Y en general, lo consiguió.

La primera pregunta que hay que hacerse, entonces, es por qué no siguió aplicando este método, y permitió que los gobernadores, todos ellos, se fueran alejando de esos acuerdos que el año pasado demostraron ser tan útiles para contener demandas.

La primera razón es electoral. Milei necesita polarizar la competencia contra todas las demás fuerzas para hacer crecer su representación, tanto territorial como en el Congreso nacional. Y lo hizo, aun al precio de cortar puentes que había ido tendiendo para hacerse de aliados. Tal vez subestimando su capacidad de reacción.

Así actuó, para empezar, con muchos gobernadores, como se puede observar en el caso de Misiones: Carlos Rovira, el caudillo del distrito, fue uno de los más solícitos en ayudarlo a hacer pasar proyectos por el Senado, o a detener proyectos kirchneristas; y recibió más ATN que nadie por el trabajo, hasta que en las elecciones de junio pasado La Libertad Avanza (LLA) se presentó y se convirtió en su mayor competidor local. No es casual que, un mes antes, en el último trámite legislativo en que ayudó al Presidente, el de hacer naufragar Ficha Limpia, Rovira expusiera el juego, “confesando” que había recibido una llamada de Casa Rosada.

Moraleja: no se puede tener todo, Javier, o recopilás votos o recopilás aliados, las dos cosas no se te van a dar tan fácil.

Pero la segunda razón es fiscal y económica, y tal vez más importante en términos estratégicos. Milei parece haber concluido, después de su primer año de negociaciones con el Congreso, que conseguir que algunos legisladores cooperen con él, por coincidir con sus objetivos o por contraprestaciones pecuniarias, no importa cuál sea el motivo, no es tan difícil. Y que el recurso que más necesita y le resulta más difícil conseguir es otro: tiempo.

Tiempo para que la desinflación haga su trabajo y se normalice un cuadro de estabilidad. Tiempo para que el control de las cuentas públicas no esté tan agarrado con alfileres. Tiempo, sobre todo, para que la economía crezca y más gente reciba beneficios por el éxito del programa. De todo eso depende que el consenso social y su base política se consoliden. Así que le conviene patear para adelante todos los problemas que no sean impostergables. Porque después, cree, le va a resultar más fácil resolverlos.

Dado esta premisa, se entiende no haya presentado ninguna reforma estructural para este año de sesiones, que esté prefiriendo perder aliados que plata, y que a cualquier conflicto que se escape de control lo busque neutralizar con vetos, amenazas de judicialización y obstáculos de cualquier otra naturaleza que tenga a mano.

Vistas así las cosas, no es tanto que ladre pero no muerda. Porque cuando puede y le conviene, muerde. Pero hasta ahora al menos se conforma con los tobillos de los adversarios para entorpecer su marcha.

El problema es que va a tener que morder mucho más de lo esperado en las próximas semanas. Porque subestimó la capacidad de los demás de ponerse de acuerdo y avanzar.

¿Se atreverá a cruzar líneas rojas de mínimo respeto a la división de poderes?, ¿querrá ignorar al Congreso si este insiste con 2/3 de los votos y anula sus vetos? ¿Cómo reaccionará si los jueces rechazan su pretensión de judicializar un conflicto entre poderes que no tiene muchas vueltas y en el que lleva todas las de perder? ¿También ignorará sus fallos? ¿En serio piensa que con un decreto podría impedir que los legisladores voten de ahora en más proyectos que afecten el equilibrio fiscal, cuando hay leyes al respecto y nunca nadie se molestó en cumplirlas? Es capaz de intentar algunas de estas cosas, no quedarse en los ladridos de estos días, sino morder más tobillos. Pero ojalá, si lo hiciera, no espere que esa sea la solución para sus problemas. Porque no va a funcionarle. Habrá vuelto realidad que, como dicen sus adversarios, es una amenaza para la república, y encima será una bastante inefectiva. Peor suerte no podría tocarle, justo en medio de una vital campaña electoral.

