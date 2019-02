A nadie le alcanza

Hombre de dos reinos,, pero el tigrense repite e insiste en que solo se preparó para competir por la Presidencia, no en la Provincia. Cuestión de estatura y dilema curioso: el político con más intención de voto, luego de Macri y Cristina, no puede porfiar en la lid principal, no le da la talla. O tiene escasas posibilidades. Por lo tanto, se alinea con otros en un cargo que no desea o deja pasar la azarosa caravana de octubre desde una ventana. Aunque apele a ejemplos como los de Lula o Allende, ganadores luego de sucesivas derrotas, tampoco es alentador volver a perder. Y en esta ocasión, de acuerdo a los sondeos, sería la tercera vez consecutiva que lo relegan. Dura la avenida del medio.