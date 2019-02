Una grave mutilación

Me cuenta mi amigo que la última obra que se ha caído de la lista ha sido el, el más juvenil y vibrante de nuestros clásicos. Imagino que, si se buscara al responsable o responsables del desaguisado, esgrimirían que las nuevas generaciones no están versadas en el castellano antiguo que emplea el anónimo autor de la novela, que la obra está llena de referencias históricas, sociales o religiosas ininteligibles para un adolescente de nuestro tiempo y que, en fin, ningún provecho o utilidad directa se puede extraer de una novela que narra formas de vida felizmente extintas (aunque habrá que ver si no vuelven), de tan miserables y ásperas. La confidencia de mi amigo me ha impresionado mucho, pues la lectura delha sido una de las experiencias (y no sólo intelectuales) más gratas y transformadoras de mi vida. No me refiero tan sólo al disfrute estético que hallé entre sus páginas, sino al conocimiento profundo de la naturaleza humana y del ‘alma española’ que nos brindan.