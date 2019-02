Lo inacabado

Kublai Khan

El castillo

El misterio de Edwin Drood

Coleridge no pudo concluir su poemaporque le distrajeron mientras transcribía esos versos soñados. Y Kafka no acabóni otras de sus novelas porque... era Kafka.La última novela de Charles Dickens fue policiaca pero murió antes de resolver el enigma que plantea.nos impacienta especialmente porque en ese género resulta insoportable la falta de explicación final. En cambio, Chesterton se alegró teológicamente de que permaneciese incompleta: dijo que una novela perfecta garantiza la inmortalidad literaria, pero la que exige solución y aquí no la tiene nos remite a otra inmortalidad “más necesaria y más extraña”. No creo que estas cosas se arreglen con un algoritmo de Huawei...