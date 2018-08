Últimos cristinistas

Por si faltaran transferenciassuscribiendo un candoroso manual titulado “La esposa no sabía lo que hacía el marido”. Este misionero del Papa, el único a quien Francisco no niega, hasta se pronuncia contra el juez-enemigo Bonadio sin reparar en que éste es un amigo-confidente de su tutor vaticano, un compañero en general del peronismo, en particular de Guardia de Hierro, y hasta un protector de la vecindad de la ex presidenta: fue quien absolvió de un juicio a Isidro Boudine, el preferido de los secretarios de Cristina, por supuesto imputado por enriquecimiento ilícito, esa figura jurídica tan tentadora para el kirchnerismo, de la cual la mayoría de sus participantes se han enamorado. En esos tiempos, la ex mandataria debía considerar a Bonadio el mejor magistrado del Fuero Federal. Todo cambia.