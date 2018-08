El Gobierno busca separar la paja del trigo al hablar de las coimas

Sacudido todavía por la tormenta financiera, con sus secuelas de devaluación y estanflación, el gobierno de Mauricio Macri se ha propuesto un claro objetivo de corto plazo: persuadir a la opinión pública y al mundo empresarial de que las derivaciones de los cuadernos de las coimas no afectarán aún más negativamente a la economía.No es sencillo, a la luz de lo ocurrido en Brasil, donde inmediatamente tras el Lava Jato se produjo una fuerte recesión económica que se extendió por tres años y elevó el desempleo.El mensaje desde la Casa Rosada señala que la marcha de la obra pública no se verá afectada por el avance de las investigaciones sobre las coimas pagadas por empresas beneficiadas con concesiones del Estado a funcionarios del gobierno kirchnerista. Para el Gobierno, hay que distinguir entre las personas y las empresas, y considerar el hecho de que si una empresa ha estado involucrada en un delito no debería esto implicar que no pueda seguir operando en forma lícita en el país.