Desafuero de Cristina, clave para futuro electoral del Gobierno y el Peronismo Federal

Es difícil saber la verdad pero a esta altura de los acontecimientos nadie debería discutir que el país necesita que se castigue a la corrupción y se regeneren las instituciones aunque eso tenga un costo en la economía. El dilema no debería darse entre la impunidad o la recesión, cuya génesis es anterior a la explosión del caso de las coimas. Con todo, es probable que esas dos variables sean los principales argumentos de campaña.

Según los expertos consultados, el futuro de la ex presidenta puede ser funcional al Gobierno o al PJ no kirchnerista, según el casillero del tablero judicial en el que se encuentre. Y en ese sentido, el desafuero de la senadora se transforma en algo crucial para el futuro. Tal como está hoy la situación, con la mayor parte del peronismo protegiendo a CFK en el Senado, incluso para evitar los allanamientos a sus domicilios solicitado por el juez Carlos Bonadio, la situación pareciera dejar mejor parado al Gobierno, aún en medio de la tormenta económica.

Así lo expresa Orlando DAdamo, experto en comunicación política y estratégica. "Con este cuadro, hoy el más beneficiado es el Gobierno. Por un lado, el escándalo saca el foco de los temas económicos, al menos de la manera en la que estaba en los medios. Le da aire a la Casa Rosada siempre y cuando la economía no se le vaya de las manos. También revive en la opinión pública todas las imágenes asociadas a la corrupción kirchnerista, que vuelve a sorprender por su envergadura aunque no por su naturaleza. Y en tercer lugar, encierra al PJ en un callejón sin salida: o queda como cómplice, defendiendo corporativamente los fueros de cualquiera de sus integrantes, o se decide a sacar realmente de juego a CFK para el año que viene y fomentar la unidad de cara a las PASO", afirma.

A diferencia de la Cámara baja, donde en octubre de 2017 se procedió a suspender los fueros del diputado Julio De Vido a pedido de los jueces federales Luis Rodríguez y Claudio Bonadio, en el Senado existe una jurisprudencia distinta: no se desafuera a uno de sus miembros hasta que exista una sentencia firme confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión política alentada por el peronismo viene beneficiando no sólo a Cristina Kirchner sino al ex presidente Carlos Menem, sentenciado a siete años de prisión en 2013 por el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia -ocurrido en 1995- pero sin sentencia firme ante el sinfín de artilugios recursivos presentados por su defensa. No se trata sólo de corporativismo, sino de preservación para el futuro ante la eventualidad de que se abran nuevos procesos judiciales. "Hoy por tí, mañana por mí", pareciera ser el lema de la Cámara alta.