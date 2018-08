Noticias condenadas a llegar tarde

La sentencia del juez —como las noticias del Emperador chino, como las órdenes de Napoleón, como el banderín del juez de línea— llegaba tarde. Por otra causa, la más terrible de todas: como escribió Cortázar, allá en el fondo está la muerte. Conviene no olvidarlo. Aunque la tecnología nos acerque las noticias de los últimos quince segundos, aunque nuestra voz pueda llegar casi de inmediato hasta un aparatito que alguien tiene en el bolsillo en el otro extremo del mundo, allá en el fondo está la muerte. A mí, al menos, me viene bien recordarlo cada tanto. Me hace pensar en cómo aprovechar mejor el tiempo que gano al no tener que esperar que, después de marcar el cero, el disco del teléfono vuelva a su posición.