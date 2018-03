LO QUE VIENE / Temporada de cambios

Como se recordará, no había aplicación del Derecho en la Argentina debido a que Gils Carbó presidía la Procuración. Los medios cimentaron esa opinión. Pero la ascendida por Cristina se fue, nada cambió y Macri no designó a nadie en su lugar; al contrario, mantuvo a su sucesor natural, Casal, quien procedió a desmontar algunos cargos ocupados por cercanos del cristinismo (derivó a varios a sus destinos originales). Nada más. Ese ordenamiento alegró al Presidente, hasta pensó en conservar al funcionario que secundaba a Gils Carbó, lo que ha hecho hasta el momento. Además, cualquier elegido deberá atravesar el cedazo parlamentario y, la experiencia Reposo con Cristina, no es un deseo repetible. Pero, claro, si se cambia el Código. Una nueva película. Además, descubrió que el Procurador, cualquiera sea, no puede disciplinar a fiscales con vuelo propio, de Pollicita a Marijuan, Rívolo, Stornelli o Taiano, y por más que nombre a un joven de su confianza éste jamás podrá en el futuro desencadenarlo de los procesos eventuales a su retiro presidencial. Mejor hoy ese dato realista que una desilusión mañana. De ahí que del joven volvieron a los viejos más cercanos, de Recondo a la viuda del embajador Roca, al tiempo que no sucumben iniciativas del principio, como la de Hornos y Pleé, ambos, en algún momento, objetados por Carrió. Pero la socia de Macri se ha vuelto más afónica (hasta Garavano se le anima), a veces tiene soponcios y, preservar cierta unidad en Cambiemos, quizás obliga a deglutir piezas indeseadas.. Nadie ignora que son abundantes, continuadas, las causas de funcionarios que ya transitan por Comodoro Py.