POSELECCIONES / Huracán Lilita

Aunque Carrió, de ganar por un margen semejante, puede arrogarse también un título nobiliario: La Reina del Plata.

La impasse electoral, el conveniente silencio de Carrió no disipa temores, al menos para el elenco tradicional de sus denunciados u observados, cercanos o no al Presidente. Todos miran de reojo, incluido Macri: quizás. De los amigos, Angelici no sabe lo que puede caer del cielo, igual que Arribas; ni hablar del pariente Calcaterra que navega a ciegas con Mindlin, Ghella, Odebrecht, Lewis. No es el único primo carnal afectado: Jorge Macri mantiene un ojo abierto, sabe que las mujeres no olvidan y ella lo anotó varias veces. Hay ministros que también perciben una sirena de alarma. Mientras, ella no sólo ha bajado el tono para los de adentro, lo hizo inclusive con los de afuera. Esa omertà preelectoral incluyó al titular de la Corte, Lorenzetti, a quien en el Gobierno le agradecen su contribución en el futuro juzgamiento del juez Freiler. Un emisario que viajó al lugar en el mundo de Carrió, en Exaltación de la Cruz, parece que temporariamente la convenció de la inutilidad de esa ofensiva. Si bien Perón repugnaba por aquello de que en política cada tanto hay que tragarse un sapo, en este caso el enviado fue persuasivo con argumentos digeribles: se le reconoce talento, hace varios meses que le van a quitar una función, siempre permanece y alguien superior le encomienda misiones reservadas. Además de alabar la nueva conducta de Lorenzetti por orden de su mandante, el gestor recordó que hay abundantes casos para resolver en el cuerpo, vitales para el Gobierno, y que no se modificaron con la incorporación de Rosenkrantz y Rosatti . Por el contrario, en algunos casos se ha revuelto el avispero.