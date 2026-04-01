El futuro de Adorni: Javier y Karina Milei le renuevan su apoyo, pero se activó una cuenta regresiva

El funcionario debe ir a Diputados a fin de mes y la cita

genera máxima expectativa en medio de versiones

de salida. La furia de Karina Milei

(Imagen/iProfesional)

Por Pablo Sieira

El presidente Javier Milei y sobre todo su hermana, Karina Milei, decidieron renovarle el apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el armaddo de una agenda de actividades y un rechazo categórico de los rumores de renuncia a los cuales salió a cruzar fuerte la secretaria General, pero ya entró a correr una cuenta regresiva donde se definirá la suerte del funcionario, que llega hasta el 29 de abril.

Adorni se comprometió a presentarse ese día en la Cámara de Diputados para brindar su informe mensual de gestión, que se postergó en marzo. La oposición lo espera con filosas preguntas sobre su viaje a Punta del Este -cuyo pago aún no está claro- y su patrimonio, dudan de poder hacerlas: "No sé si llega a esa fecha", elucubró un diputado opositor ante iProfesional.

Los rumores de renuncia crecieron estos días luego de que la investigación judicial sobre el jefe de Gabinete reveló que compró su departamento del barrio de Caballito con un préstamo de 200.000 dólares de dos jubiladas que, contactadas por un portal de noticias, dijeron no conocer a Adorni.

El fantasma de una salida traumática fue agitado por referentes de la oposición en redes sociales durante las últimas 48 horas, pero también recorre los pasillos de Casa Rosada, donde las segundas líneas admiten lo desgastante que es para el Gobierno la situación de Adorni, a la que no le encuentran una solución efectiva.

Pero el futuro del jefe de Gabinete está en manos del Presidente y más aún de Karina Milei, que criticó los rumores y lanzó: "Hay jefe de Gabinete para rato". En Casa Rosada aseguran que la poderosa secretaria Presidencial tiene decidido sostenerlo pero a la vez deslizan que tampoco tiene todavía un reemplazo a mano.

La furia de la hermana presidencial por los rumores de renuncia

Milei recibió por la mañana a Adorni en la quinta de Olivos. El encuentro duró unas dos horas, mientras los rumores de renuncia crecían, y no hubo foto. En cambio, Presidencia difundió un comunicado para informar que "el Jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con los ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027".

Según precisó el comunicado, Adorni se reunirá el 6 de abril con el Ministerio de Seguridad, el 7 con el de Salud y el 8 de abril con el de Defensa. Pero informar algo que en realidad forma parte de las tareas más cotidianas de un jefe de Gabinete es, cuanto menos, inusual. Por eso, se leyó más como una forma más de ratificar la continuidad del funcionario.

También la precisión de las fechas -todas después del fin de semana largo- resulta extraña y se asemeja a una cuenta regresiva extraoficial o "entre líneas". Pero en cualquier caso, la cúpula del Gobierno quiere mostrar respaldo a Adorni y la más interesada en ello es Karina Milei, quien salió con todo al cruce de las versiones de renuncia.

"Sigan participando, operadores de cabotaje. Javier Milei ratificó a Manuel Adorni más firme que nunca en la Casa Rosada. El zurdaje y los kukas sueñan con una renuncia porque les domina el relato todos los días. Fin", disparó la secretaria General de Presidencia en su cuenta oficial de X, donde usa el alias "El Jefe". En LLA dicen que la poderosa hermana presidencial está muy molesta con toda la situación.

Las últimas publicaciones confirman su enojo. "Operaron la renuncia, se ilusionaron con el caos y terminaron domados como siempre. Javier Milei y Manuel Adorni juntos en Olivos. La casta periodística y el zurdaje están en terapia intensiva. Hay Jefe de Gabinete para rato. Fin", agregó Karina Milei en X, junto a una imagen de portadas de noticias y tuits opositores.

La cuenta regresiva que se activó para Adorni

De esta forma, los hermanos Milei dejan ver que su mayor preocupación pasa por estas horas por las insistentes versiones de renuncia que no logran desactivar y la dificultad para cambiar el eje de la agenda pública. No los ayudó ni la victoria judicial con YPF ni la baja en el índice de pobreza.

Todo esto carga más de tensión el compromiso que tiene Adorni para el 29 de abril en Diputados, una cita a la que el propio Milei le agregó expectativa al adelantar que concurriría a presenciarla. Nunca un Presidente asistió al Congreso para el informe mensual de gestión que debe dar el jefe de Gabinete por manda constitucional.

Casi todos los diputados opositores creen que la situación de Adorni "es insostenible" y que podría irse antes de llegar a dar su primer informe de gestión. En el oficialismo, en tanto, siguen la línea que baja Karina Milei pero están expectantes por cómo se defenderá el jefe de Gabinete, que ya pasó un mal momento en la última conferencia de prensa donde terminó ofuscado con los periodistas sin poder explicar demasiado.

Más allá más allá de la ayuda que pueda prestarle el presidente de Diputados, Martín Menem, para manejar la sesión, la cita se vuelve más peligrosa a medida que avanza la causa judicial y se ventilan nuevos detalles controversiales el nuevo nivel de vida del jefe de Gabinete.

Además, en las filas de LLA del Congreso también hay varios que creen que la oposición se beneficia con la continuidad de Adorni. No se equivocan. "Nos sirve estirarlo, porque (el Gobierno) ahora no tiene vocero ni cara fronting. A la oposición en general le sirve más el desgaste que la salida", indicaron en un despacho de la Cámara baja a iProfesional.

Un reemplazo difícil de conseguir, entre las razones del apoyo de los Milei a Adorni

Salvo por los Milei, el jefe de Gabinete no tiene hoy el apoyo que le gustaría del resto del oficialismo, donde evalúan por lo bajo que la continuidad de Adorni daña al Gobierno, pero la obstinación del Presidente y su influyente hermana tiene que ver más con la falta de un reemplazante que con la idea de que están bajo una "operación" a la que no quieren ceder.

Desde 2023, por la Jefatura de Gabinete ya pasaron Nicolás Posse, que fue amigo de Milei, y Guillermo Francos. Ninguno de los dos respondía a Karina Milei como sí lo hace Adorni. Allí está una de las claves del asunto: la hermana presidencial lo ve como una de sus principales espadas y por ello no quiere dejarlo ir pero, si debe hacerlo, espera que alguien de igual confianza ocupe su lugar.

Nuevamente corrió la versión de que Martín Menem podría reemplazar a Adorni. En su entorno lo niegan ante las consultas de iProfesional. Tiene lógica dado que su lealtad a Karina Milei los obliga a seguir la línea de respaldo total para Adorni. No obstante hay otros elementos que el Gobierno tiene en cuenta, como la disputa que se libraría en Diputados por la presidencia si el riojano saltara al Ejecutivo.

Para esa silla se mencionó más de una vez a Cristian Ritondo (PRO), pero en la Casa Rosada persiste la desconfianza hacia el partido amarillo que lidera Mauricio Macri sin importar cuántos gestos de amistad les dedique el jefe del bloque de diputados. Sebastián Pareja, otro punto de Karina Milei, difícilmente reúna los votos para ser elegido presidente.

Otro nombre que sonó en los últimos días como posible reemplazo de Adorni fue el del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien el Presidente elogia cada vez que puede, pero en su caso la traba tiene que ver con que no cosecha la mejor relación con el ministro de Economía, Luis Caputo, según trasciende.

Diego Santilli también figuró entre las opciones pero un sector del Gobierno no ve con buenos ojos darle la Jefatura de Gabinete a un dirigente que no es libertario puro y que vieen del PRO. El canciller Pablo Quirno sigue sonando, acaso por su buena relación con la secretaria General, pero por ahora es una especulación más.

Lo concreto es que Javier Milei y en especial Karina Milei decidieron sostener a Manuel Adorni al menos por ahora y pasar al modo ataque contra los rumores sobre su eventual renuncia, pero ya nadie en el Gobierno ni en la oposición ignora que hay una cuenta regresiva en marcha: de mínima con la agenda del funcionario que llega misteriosamente hasta el 8 de abril y de máxima con la cita del 29 de abril en Diptuados, que puede ser clave.

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