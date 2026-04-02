EXPULSAN DEL PAÍS AL REPRESENTANTE DIPLOMÁTICO DE IRÁN EN LA ARGENTINA Y LO DECLARAN «PERSONA NON GRATA»

La medida de la Cancillería fue en respuesta a

“acusaciones falsas ofensivas e improcedentes”

por parte del régimen teocrático iraní

Mohsen Soltani Tehrani, encargado de Negocios de Irán

Nacionales – La Cancillería Argentina instó al encargado de negocios de Irán a abandonar al país en 48 horas, tras declararlo persona no grata, tal como lo afirmó el comunicado publicado por la cartera liderada por Pablo Quirno.

La medida fue oficializada por la Cancillería a través de un comunicado difundido por el canciller Quirno —y luego replicado por el propio presidente Javier Milei—, en el que se informa que “la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán […] y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.

El texto precisa que la decisión se adopta “de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, el mecanismo jurídico que permite a un Estado expulsar a un representante extranjero sin necesidad de mayores explicaciones formales.

Según indicaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la decisión fue tomada en respuesta al texto oficial difundido, durante el último miércoles por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República islámica de Irán que, según el Gobierno, "contiene acusaciones falsas ofensivas e improcedentes contra la República Argentina”.

“Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”, indicó Cancillería.

En ese documento, el régimen teocrático había sostenido que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” por incluir a la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.

Además, el texto iraní cuestionó la legitimidad de la medida al afirmar que “no solo viola los principios fundamentales del derecho internacional […] sino que constituye un error estratégico”, y avanzó un paso más al advertir que “esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.

En su argumentación, Teherán atribuyó la decisión a factores externos. Señaló que fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos” y sostuvo que se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán, en referencia al actual escenario de ofensiva militar en Medio Oriente.

El comunicado iraní también incluyó una definición política sobre la conducción argentina. Allí se afirma que el presidente y el canciller “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”, en una formulación que escaló el tono del conflicto.

La Argentina respondió señalando que ese último es un hecho "agraviante" que “se suma a la persistente negativa” de la República islámica de Irán “a cooperar” con la justicia Argentina en la “investigación del atentado contra la AMIA”, así como un “reiterado incumplimiento” de las órdenes internacionales de “detención y extradición de los responsables”.

Para finalizar, expresaron que “resulta particularmente grave” la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica “de personas requeridas" por la justicia Argentina.

“La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia. Reafirmamos el compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como en pleno respeto del derecho internacional”, concluyeron.

Informe: NA, Infobae, agencias y Agensur.info