Mientras el mercado de trabajo sigue en baja, los libertarios evangelizan la reforma laboral



Por Déborah de Urieta

Mientras los números en el mercado de trabajo en el sector privado siguen estancados, La Libertad Avanza evangeliza la reforma laboral , sancionada hace dos meses por el Congreso. En un panel encabezado por Patricia Bullrich y Gabriel Bornoroni que se celebró este martes en el Senado, los jefes de bloque libertario de ambas Cámaras destacaron la letra chica de la iniciativa e instaron a los empresarios a contratar más trabajadores. Del encuentro participó Cristiano Rattazzi, quien respaldó la ley aunque apuntó contra el sistema impositivo en la Argentina. "Sigue siendo un desastre", arremetió el empresario.

Diplomáticos de Estados Unidos, Armenia, Panamá, Marruecos y Francia; diputados y senadores de la bancada oficialista y empresarios se hicieron presentes en el Salón Illia de la Cámara alta para participar de la jornada debate sobre Modernización Laboral: un antes y un después, organizado por la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero. La cordobesa se cargó al hombro la tarea de ser la “divulgadora” de la ley sancionada en febrero de este año.

Patricia Bullrich y Gabriel Bornoroni, jefes de bloque de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente, participaron del panel, junto con Rattazzi. ¿El objetivo del encuentro? “Mientras más hablamos de la ley, más la van a conocer y más la van a aplicar”, explicó Bornoroni en diálogo con este medio, al contar que fue la senadora quien lo convocó para participar del encuentro que se puso en marcha este martes, cerca del mediodía.

“Esperemos que no hagan muchas preguntas”, dijo, en tono de broma, el diputado libertario minutos antes de la puesta en marcha del evento. Al hacer uso de la palabra, el diputado y empresario –es propietario de estaciones de servicio– aseguró que la Ley de Contrato de Trabajo que rige desde hace 50 años ofrecía “poca claridad” para los trabajadores y empleadores.

En este sentido, el cordobés aseguró que hasta la sanción de la reforma, con las multas, “se dificultaba el acuerdo entre partes”, ya que las indemnizaciones llegaban a duplicarse e incluso triplicarse. “Ahora se clarificó”, remarcó Bornoroni al destacar el impacto de la ley impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza.

Más adelante, el diputado destacó la creación del banco de horas: “Todo eso era un gris que la ley no lo tenía”. También remarcó que las vacaciones se puedan pactar por fuera de la fecha establecida por ley, y que se puedan fraccionar. “Eso se estaba haciendo, pero la ley no lo permitía”, subrayó el jefe de bloque de LLA. “Hay un montón de cosas que le dieron claridad a la ley para que las dos partes puedan transitar el trabajo con una normativa clara”, remató Bornoroni.

Bullrich: "El fin de la industria del juicio"

Luego fue el turno de Bullrich, quien aseguró que la reforma laboral sancionada este año fue un hecho “histórico”. Luego de decir que no se trata de una ley ni anti-laboral ni anti-gremial, implicó el “fin de la industria del juicio”. En este sentido, destacó que el cálculo de la indemnización, con la nueva ley, quedó acotado a los 12 sueldos anuales. “Esto acota el uso y el abuso del juicio”, sintetizó la senadora.

Más adelante, Bullrich destacó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, más conocido como “FAL”. “Un nombre un poquito agresivo”, bromeó la exministra de Seguridad al referirse al fondo que se alimenta con parte de los aportes patronales para cubrir o asistir en el pago de indemnizaciones laborales por despido sin causa.

También, Bullrich apuntó contra la ultraactividad de los convenios de trabajo, que la ley echó por tierra. “Es decir, a partir del año de la ley, se terminan los convenios y las partes se tienen que sentar a arreglar”, graficó.

Luego de enumerar otros puntos salientes de la ley, la senadora se dirigió a los empresarios y trabajadores para decirles que tienen “una ley de convivencia”. “Es una ley que va al punto justo: los derechos y las obligaciones son para ambas partes”, sintetizó y confesó que el objetivo es que se divulgue la ley para que los empleadores la usen. De paso, la exministra de Seguridad instó a los empresarios a contratar más trabajadores.

“Hace 15 años que Argentina no crea empleo. Esta ley abre la puerta para revertir esa realidad”, remató.

La batalla cultural

Al inaugurar el panel, la senadora Álvarez Rivero, organizadora del encuentro, destacó los puntos salientes de la ley, y puso el foco en el “Régimen de incentivo a la formalización laboral”. Los datos son poco alentadores. Aunque, tal cual destacó Luis Campos en su cuenta de Twitter: “Un buen día dejó de caer el empleo formal. En febrero se crearon poco más de 8.336 puestos de trabajo, casi el 70% en el sector público. Se rompió una racha de 9 meses seguidos de retroceso”, explicó el investigador y responsable de formación sindical en el Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma)”.

"En febrero el sector público recuperó toda la caída que había tenido en enero y casas particulares siguió creciendo. El sector privado registrado casi no tuvo variaciones. Contra noviembre de 2023 la caída acumulada sigue siendo impactante: 290.059 trabajadores menos", detalló Campos.

Más adelante, la cordobesa aseguró que la baja del costo laboral que implica la nueva ley para aquellos empresarios que contraten nuevos trabajadores “es para aplaudir como focas”. Y agregó: “La flexibilidad que dan los contratos de tiempo parcial es enorme”. “Es lo que quieren los chicos que se van a trabajar por el mundo”, acotó la senadora. “Vamos por esta batalla cultural concreta y a la acción”, remató.

“Hoy empieza a ser muy interesante y bueno tomar gente, y tomar gente en blanco”, dijo Rattazzi, y aseguró que esto se debe a la sanción de la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza. De todas maneras, vale aclarar, desde que se sancionó, la ley estuvo paralizada por la justicia y, hasta la fecha, hay artículos que siguen sin ser reglamentados.

“Hoy, por primera vez, veo para mis hijos y nietos, la gran Argentina que pueda estar entre los primeros 10 países del mundo”, agregó el empresario. Dicho esto, Rattazzi opinó que el empleo público “no agrega valor, más bien, quita valor”.

Más adelante, el ítalo-argentino apuntó contra el sistema impositivo argentino y aseguró que “sigue siendo un desastre”. También cuestionó las retenciones a las exportaciones, y destacó que no existen en ningún otro país del mundo. Por último, habló del “peor de los impuestos”: Ingresos Brutos. “Es un impuesto horrible, se trató de reformar y siempre volvió, y con más fuerza”, describió el empresario y planteó que ese impuesto “tiene que desaparecer”.

© Ámbito.com