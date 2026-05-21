ZONA FRÍA / CÓMO FUE EL VOTO DE CADA UNO DE LOS DIPUTADOS POR EL PROYECTO DE RECORTE PARA SUBSIDIOS AL GAS

|Diputados libertarios festejan la aprobación del proyecto de modificación al Régimen
de Zona Fría impulsado por el Gobierno. (Foto/Prensa Diputados)
Nacionales - Con los números justos, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que recorta los subsidios al gas, al modificar el Régimen de Zona Fría. La iniciativa, impulsada desde el Gobierno, fue votada por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.
Para la media sanción, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del Pro, la Unión Cívica Radical, los misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los dos del MID.
En tanto, se opusieron el bloque de Unión por la Patria; los cuatro del Frente de Izquierda; la Coalición Cívica; Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba; y Esteban Paulón, Pablo Farías, Pablo Juliano y los cordobeses Alejandra Torres, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Carlos Gutiérrez de Provincias
A continuación, la forma en que votó cada uno de los legisladores el proyecto del oficialismo:
AFIRMATIVO (132)
La Libertad Avanza (93)
Sabrina Ajmechet, Carlos Almena, Lisandro Almirón, Bárbara Andreussi, Pablo Ansaloni, Damián Arabia, Belén Avico, Atilio Basualdo, Mónica Becerra, Beltrán Benedet, Bertie Benegas Lynch, Alejandro Bongiovanni, Gabriel Bornoroni, Adrián Brizuela, Eliana Bruno, Mariano Campero, Alejandro Carrancio, Giselle Castelnuovo, Abel Chiconi, Facundo Correa Llano, Romina Diez, Nicolás Emma, Alejandro Fargosi, Alida Ferreyra, Sergio Figliuolo, María Gabriela Flores, Maira Frías, María Virginia Gallardo, Álvaro García, Carlos García, Silvana Giudici, Rosario Goitia, Alfredo González, María Luisa González Estevarena, Maura Gruber, Jairo Guzmán, Diego Hartfield, Patricia Holzman, Gerardo Huesen, Gladys Humenuk, María Cecilia Ibáñez, Andrés Laumann, Lilia Lemoine, Andrés Leone, Mercedes Llano, Enrique Lluch, Johanna Longo, Lorena Macyszyn, Álvaro Martínez, Nicolás Mayoraz, Julieta Metral, Soledad Molinuevo, Soledad Mondaca, Guillermo Montenegro, Juan Pablo Montenegro, Francisco Morchio, Julio Moreno Ovalle, Gabriela Muñoz, Miriam Niveyro, Joaquín Ojeda, Sebastián Pareja, Marcos Patiño Brizuela, Santiago Pauli, Agustín Pellegrini, Federico Pelli, José Peluc, Luis Petri, María Lorena Petrovich, Luis Picat, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Valentina Ravera, Adrián Ravier, Verónica Razzini, Karen Reichardt, Gastón Riesco, Gonzalo Roca, Miguel Rodríguez, Laura Rodríguez Machado, Juliana Santillán Juárez Brahim, Santiago Santurio, Laura Soldano, Yamile Tomassoni, Rubén Torres, Aníbal Tortoriello, José Tournier, César Treffinger, Hernán Urien, Patricia Vázquez, Andrea Vera, Lorena Villaverde, Gino Visconti y Carlos Zapata.
Pro (12)
Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando De Andreis, María Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Alejandro Finocchiaro, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Álvaro González, Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza.
UCR (6)
Guillermo Agüero, Gerardo Cipolini, Diógenes González, Lisandro Nieri, Darío Schneider y Pamela Verasay.
Innovación Federal (7)
Alberto Arrúa, Gerardo González, Oscar Herrera Ahuad, Pablo Outes, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Yolanda Vega.
Provincias Unidas (3)
Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, Sergio Capozzi y María Inés Zigarán.
Otros bloques
MID (Falcone, Zago), Independencia (Elia Fernández, Gladys Medina, Javier Noguera), Producción y Trabajo (Jaime Quiroga, Nancy Picón Martínez), Encuentro Federal (Nicolás Massot), La Neuquinidad (Karina Maureira), Por Santa Cruz (José Garrido).
NEGATIVO (105)
UP (87)
Hilda Aguirre, Ernesto Alí, Cristian Andino, Javier Andrade, Jorge Araujo Hernández, Martín Aveiro, Marcelo Barbur, Luis Basterra, Gustavo Bordet, Alejandrina Borgatta, Santiago Cafiero, Celia Campitelli, Julieta Campo, Lucía Cámpora, Florencia Carignano, Sergio Casas, Carlos Castagneto, Jorge Chica, Carlos Cisneros, María de la Rosa, Fernanda Díaz, Sergio Dolce, Gabriela Estévez, Emir Félix, Abelardo Ferrán, Andrea Freites, Sebastián Galmarini, María Teresa García, Diego Giuliano, José Glinski, José Gómez, Juan Grabois, Raúl Hadad, Itaí Hagman, Ana Ianni, Moira Lanesan Sancho, Aldo Leiva, Jimena López, Cecilia López Pasqualli, Juan Pablo Luque, Marcelo Mango, Mario Manrique, Marianela Marclay, Varinia Marín, Juan Marino, Germán Martínez, Guillermo Michel, Fernanda Miño, Juan Carlos Molina, Matías Molle, Roxana Monzón, Cecilia Moreau, Hugo Moyano, Jorge Mukdise, Estela Neder, Kelly Olmos, Blanca Osuna, Sergio Palazzo, Claudia Palladino, María Parola, Gabriela Pedrali, Paula Penacca, Horacio Pietragalla, Lorena Pokoik, Luciana Potenza, Agustina Propato, Ariel Rauschenberger, Santiago Roberto, Agustín Rossi, Marina Salzmann, Nancy Sand, Sabrina Selva, Adriana Serquis, Vanesa Siley, Julia Strada, Jorge Taiana, Rodolfo Tailhade, Caren Tepp, Paulo Tita, Pablo Todero, Nicolás Trotta, Eduardo Valdés, Elena Velázquez, Luana Volnovich, Pablo Yedlin, Natalia Zaracho y Christian Zulli.
Provincias Unidas (9)
Carolina Basualdo, Juan Brugge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Pablo Farías, Pablo Juliano, Esteban Paulón, Gisela Scaglia y Alejandra Torres.
Innovación Federal (2)
Claudio Álvarez y Bernardo Biella.
Izquierda (FIT y PO) (4)
Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Néstor Pitrola.
Otros
Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Jorge Fernández (Primero San Luis).
ABSTENCIONES (4)
Elijo Catamarca
Fernanda Ávila, Fernando Monguillot, Sebastián Nóblega.
Coalición Cívica
Maximiliano Ferraro.
AUSENTES (15)
Unión por la Patria
Ricardo Daives, Ramiro Gutiérrez, Máximo Kirchner, Guillermo Snopek, Victoria Tolosa Paz y Hugo Yasky.
Provincias Unidas
Mariela Coletta, Martín Lousteau, José Núñez, Jorge Rizzotti y Juan Schiaretti.
Coalición Cívica
Mónica Frade.
Encuentro Federal
Miguel Ángel Pichetto.
La Libertad Avanza
Rocío Bonacci.
Coherencia
Marcela Pagano
Informe: Parlamentario.com
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