«NUESTRO DESAFÍO ES ROMPER CON LA POLARIZACIÓN, ESTAMOS PODRIDOS DE ELEGIR ENTRE CRISTINA Y MILEI»

- Con un discurso de fuerte tono federal y un llamado a terminar con la grieta, los seis gobernadores que integran el frente Provincias Unidas se mostraron juntos en Chubut para posicionarse como una alternativa de cara a las elecciones legislativas. El anfitrión, Ignacio "Nacho" Torres, resumió el espíritu del encuentro con una frase contundente: "Estamos podridos de elegir entre Cristina y Milei".

Ignacio “Nacho” Torres recibió en Puerto Madryn a Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Antes de la conferencia de prensa, a las 11:30 en el Hotel Rayentray, los dirigentes visitaron la planta de aluminio ALUAR, donde se reunieron con el presidente de la compañía, Javier Madanes.

Los mandatarios no ahorraron críticas hacia el Gobierno nacional. Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, fue uno de los más duros. Tomó como referencia el pasado de Santa Cruz, cuna de Néstor Kirchner, al afirmar que el kirchnerismo “casi funde el país”, pero consideró que la actual gestión “lo está logrando”. “Están exterminando la posibilidad de que como argentinos podamos salir adelante. Mucho tiene que ver con la soberbia. Mucho tiene que ver con la falta de respeto. Mucho tiene que ver con la falta de diálogo. Y algunas de las decisiones que se han tomado tienen que ver, lamentablemente, con el desconocimiento del interior nacional productivo”, expresó.

“El gobierno nacional no nos puede apuntar con el dedo y afirmar que estamos en contra de este país. Todo lo contrario, personalmente quiero que le vaya bien al Gobierno, porque entiendo que de esa forma le puede ir bien a nuestro país. Pero así como va, claramente nos lleva al abismo. La política económica de este Gobierno no funciona: el ajuste no es la receta para poder salir adelante, el ajuste es la receta para generar más pobreza y eso está demostrado. A lo largo de los años, este tipo de políticas han perjudicado el desarrollo de nuestro país”, agregó.

Por su parte, Carlos Sadir (Jujuy) advirtió que "si pensamos que gestionar, como lo está haciendo este Gobierno, significa que la única herramienta de gestión es la motosierra, estamos perdidos". A su turno, Gustavo Valdés (Corrientes) denunció el destrato desde Buenos Aires: "Nos ningunean, nos destratan, no nos atienden. Permanentemente las provincias argentinas son ninguneadas".

El encuentro sirvió como plataforma de lanzamiento de una propuesta que busca romper la polarización y centrarse en la producción y el trabajo. "Somos una fuerza que está naciendo desde el interior, enfocados 100% en la gestión", afirmó Torres.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe) reforzó la idea al señalar que Provincias Unidas es "la única posibilidad que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo a gobernar nunca más nuestro país", pero también le apuntó a Milei: "No alcanza con hacerse el loquito, andar gritando y peleándose con todo el mundo".

En el cierre del acto, Ignacio Torres lanzó duras críticas al Gobierno nacional y denunció la falta de respeto hacia las provincias. “No permitimos que nos falten el respeto ni que nos pisen la cabeza. No puede ser que ejemplifiquen al resto de las provincias pisándole la cabeza a Chubut. Con dolor veíamos cómo en una conferencia de prensa se reían de los nombres de nuestros pueblos y de nuestras fiestas populares, que son cultura y generan trabajo. La Argentina necesita una dirigencia que llame a la unidad nacional y que dé la cara para defender a quienes producen y trabajan”, sostuvo.

El mandatario chubutense también apuntó contra el rumbo económico y el centralismo. “Estamos cansados de tener que elegir entre los que abandonan la obra pública y los que se la roban. Queremos discutir desarrollo. No nos sirve un Congreso obsecuente a Milei ni un Congreso obsecuente a Cristina. Necesitamos voces que defiendan a los pueblos que producen. La Argentina va a crecer mirando al interior, no mirando al Obelisco. Romper la polarización es la única forma de levantar las banderas del trabajo, de la producción y del federalismo”, enfatizó.

Por último, Torres completó: “Somos una fuerza que está naciendo desde el interior, enfocados 100% en la gestión y en dar respuestas y generar soluciones concretas a los problemas de la gente. Nuestro desafío en estas elecciones es romper con la polarización. Estamos podridos de elegir entre Cristina y Milei”.

Con la presencia del exgobernador y ahora candidato Juan Schiaretti, el cordobés Martín Llaryora fue más allá y lanzó una promesa a futuro: "En 2027 vamos a poner un presidente federal".

