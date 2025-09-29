EXIGEN REMOVER A ESPERT DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO POR PRESUNTO VÍNCULO CON UN ACUSADO DE NARCOTRÁFICO

Diputados de UP dijeron que “las pruebas abundan” y

que “no podemos debatir el presupuesto con un

diputado con vínculos narcos”

José Luis Espert

Nacionales - Diputados de Unión por la Patria pidieron la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, luego de revelaciones sobre el financiamiento que el oficialista recibió en su campaña presidencial de 2019 por parte de Federico "Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico y detenido en Estados Unidos.

"José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión", expresó este lunes vía red social X Germán Martínez, presidente de UP.

Al recordar un proyecto de resolución que presentaron meses atrás más de 40 legisladores de UP, Victoria Tolosa Paz exclamó: "No podemos debatir el presupuesto con un diputado vinculado al narcotráfico".

"En julio pedimos la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque utilizó ese lugar para bloquear el debate de proyectos claves para el pueblo argentino. Hoy la situación es todavía más grave: siguen saliendo a la luz sus vínculos con el narcotráfico que hacen que sea insostenible que siga un minuto más en ese cargo", sostuvo la bonaerense.

La iniciativa presentada en julio pasado (girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento) argumentaba la "inacción" de la Comisión de Presupuesto y la decisión de Espert de no abrirla para debatir proyectos impulsados por la oposición. A lo largo del año lo hizo obligadamente, tras emplazamientos votados dentro del recinto.

Tolosa Paz afirmó que "no se trata de un capricho ni de una disputa parlamentaria: estamos hablando de la credibilidad de las instituciones en un país atravesado por el dolor que nos dejan las mafias narco. Venimos de días terribles, con el asesinato de tres jóvenes a manos de estas bandas".

"La Argentina no puede naturalizar la connivencia con el narcotráfico. Espert debe ser removido de inmediato. Porque mirar para otro lado es el primer paso para convertirnos en un narcoestado", agregó.

Por su parte, Julia Strada aseguró que el diputado de La Libertad Avanza "está vinculado al narcotráfico y las pruebas abundan. Es una vergüenza institucional y es urgente que se investigue".

"Espert no puede seguir al frente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y tampoco debería seguir ocupando una banca del Congreso de la Nación", consideró Sabrina Selva, mientras que su par Gabriela Estévez escribió: "Los hechos son muy graves y las evidencias cada vez mayores. Un personaje vinculado al narcotráfico como Espert no puede seguir un minuto más al frente de la Comisión de Presupuesto. Su sola presencia en ese cargo le quita legitimidad. Cuidemos las instituciones".

Primer candidato a diputado por la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires, Espert se refirió este domingo a las revelaciones periodísticas sobre el financiamiento que habría recibido por parte de Federico "Fred" Machado -se hablan de 200 mil dólares- para su campaña presidencial de 2019.

"Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma, me llevó en su avión", contó durante una entrevista en TN y agregó: "Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos".

El oficialista denunció además una "campaña sucia" por parte del kirchnerismo, que "viene desde 2021", año en el cual Machado fue detenido. Actualmente se encuentra preso en Estados Unidos, acusado por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

Informe: Parlamentario.com y Agensur.info