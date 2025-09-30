DETIENEN EN PERÚ AL «PEQUEÑO J», SUPUESTO AUTOR INTELECTUAL DEL TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA

| El "Pequeño J" (Tony Janzen Valverde Victoriano) al ser detenido en la ciudad de
Pucusana, al sur de Lima (Perú). (Foto oficial Policía Nacional)
Perú / Nacionales - Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido en Perú.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, la captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Se espera que "Pequeño J" y Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fue detenido más temprano, sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que estableció el secreto de sumario durante 48 horas.
Fuentes del caso explicaron que “Pequeño J”, a quien seguían y monitoreaban los movimientos de su teléfono, viajó de manera ilegal desde Bolivia en micro.
Luego, abordó el camión en el que lo capturaron. Iba a encontrarse con su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, en la plaza Parque Lima. No llegaron ninguno de los dos al punto de encuentro.
El arresto, que ocurrió en la ciudad Pucusana -al sur de Lima-, se conoció apenas un poco más de una hora después de que cayera su mano derecha, Ozorio; y así ya son nueve los detenidos por los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.
“Teníamos intervenidas las líneas telefónicas utilizadas por Pequeño J y Ozorio. Seguíamos los pasos de los dos sospechosos y sus planes futuros”, sostuvieron fuentes del caso.
Cuando le pusieron las esposas, Ozorio sostuvo: “Me trajeron de engañado unos narcos mafiosos a los que le debía plata”.
Los primeros siete arrestados son Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.
Por su parte, este martes Sotacuro y su sobrina declararon ante el funcionario judicial y personal del Servicio Penitenciario bonaerense realizó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.
Además, Arribas le confirmó a NA que el viernes se llevaría a cabo un peritaje sobre los celulares de los primeros siete arrestados.
Además, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en Villa Zavaleta y las autoridades encontraron en el partido bonaerense de Quilmes el auto de apoyo (Volkswagen Fox blanco) que habría utilizado el hombre de nacionalidad boliviana.
Informe: NA, agencias y Agensur.info
0 comments :
Publicar un comentario