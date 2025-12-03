LUEGO DEL JURAMENTO DE LOS NUEVOS DIPUTADOS, MARTÍN MENEM VUELVE A PRESIDIR LA CÁMARA BAJA

En la vicepresidencia primera fue designada la diputada

de UP Cecilia Moreau y en la segunda el libertario Luis Petri.

La tercera quedó vacante y se votará en la próxima sesión

- Con la presencia de Javier Milei y de su hermana Karina en los palcos del recinto de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem fue reelecto por el cuerpo para que continúe en su cargo como presidente en la sesión preparatoria de este miércoles.

Tras la designación de Martín Menem –que no contó con el acompañamiento del bloque de Unión por la Patria- se procedió a elegir las restantes autoridades. Así, La primera vicepresidencia será para la diputada de Fuerza Patria, Cecilia Moreau. La segunda presidencia quedará en manos de La Libertad Avanza y fue votado el ex ministro de Seguridad, Lui Petri.

En tanto, la última vicepresidencia quedó en medio de una disputa por la tercera minoría entre el bloque de Provincias Unidas y el Pro, ya que ambos tenían la misma cantidad de diputados. Por eso, el diputado Sánchez Wrba propuso una moción de orden para designar el cargo en la próxima sesión.

La palabra de los diputados

En nombre del oficialismo se expresó el titular del bloque, Gabriel Bornoroni, quien argumentó que “hemos visto trabajar a Martín dos años como presidente de la Cámara con igualdad, un trabajo denodado con todos los que están en esta Cámara, pero confluyendo con todos los bloques para que puedan tener la palabra y llevar adelante las ideas. Pero fundamental para nosotros que es una persona que tiene la escucha necesaria para que todos en este recinto podamos expresarnos libremente”.

“Lo más importante es que cumple a rajatabla el reglamento y lo hemos padecido. Eso es lo más importante que tiene el diputado Martín Menem. Es una persona de gran trabajo, de mucha escucha que nos ha llevado a poder sacar las leyes que mandó el presidente Javier Milei con un trabajo denodado sin importar el horario”, fundamentó.

Bornoroni sostuvo que “esta Argentina merece un cambio y ese cambio en esta Cámara está representado por el diputado Menem. Hemos estado trabajando para que el voto de los argentinos se pueda reflejar en las leyes que podamos sacar acá y el diputado Menem ha hecho todo lo que está a su alcance para que las leyes que llegan al Congreso puedan ver la luz. Es importante que siga administrando la Cámara de Diputados con el equilibrio que lo caracteriza, con su trabajo, con su imparcialidad y, por sobre todas las cosas, como una persona de bien”.

“Es un orgullo trabajar al lado de él porque constantemente nos demuestra cuál es el camino, y el camino es el del sacrificio para que Argentina sea una potencia. Es importante para nosotros que apoyen la moción de la presidencia porque Menem es la persona indicada para llevar adelante todas las reformas que plantea Javier Milei”, cerró Bornoroni.

A su turno, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, hizo una evaluación breve de la gestión de Menem como presiente de la Cámara y expresó: “Escuché al titular del bloque oficialista hablar de equilibro, ecuanimidades y respetos que con mucha humildad lo digo que nuestro bloque en tantas situaciones no lo recibió. Esto no es un elemento menor porque se privilegió una conducción de la Cámara donde muchas veces se parecía más como al presidente del bloque que al titular de la Cámara”.

Martínez consideró que el titular de la Cámara “tiene que trabajar para que los 257 diputados podamos trabajar bien. Creo que hubo un montón de cosas que no se hicieron bien en este tiempo, desde aquella famosa situación con la conformación de comisiones que no fue cumplida por la presidencia, por comisiones bicamerales que no se crearon, por composiciones a mayoría donde nos han sustraído integrantes para premiar a otros bloques”.

“Van a venir dos años complejos acá y creo que hay que hacer un enorme esfuerzo para tratar de cambiar lo que hay que cambiar en la forma de trabajo de esta Cámara para que podamos hacerlo de una mejor manera porque no podemos quedarnos conformes en la manera en que se trabajó estos dos años”, criticó y recordó que “hubo momentos donde esta sala se pareció más a un circo romano que otra cosa y se han levantado sesiones, se procedió a la agresión. Estas cosas hay que tener en cuenta para definir la presidencia”.

Al cierre, el santafecino manifestó que desde su bloque aspiran a construir una Cámara de Diputados “distinta donde la voz opositora se escuche con respeto, donde podamos argumentar, expresar nuestras ideas y tengamos la posibilidad de escuchar a los demás diputados. Todos merecen un buen trato y respeto. Con humidad y convicción no vamos a acompañar la propuesta. Espero que podamos articular un diálogo político con Menem”.

Por el lado del nacido bloque Provincias Unidas habló Gisela Scaglia quien adelantó el apoyo a la postulación de Menem porque “reconocemos el trabajo realizado y valoramos el esfuerzo que se hizo en esta casa. La elección la hizo la gente y eso marca a quién le corresponde la presidencia de la Cámara y creemos que tenemos que ser respetuosos, acompañar y desearle una buena gestión”, pero le pidió que haya diálogo, reflexión: “Que pongamos a las provincias en consideración, el federalismo. Esta es una Casa federal y es importante remarcar eso”.

A continuación, fue el turno del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, recordó que desde el 2023 “venimos trabajando juntos. En esta Cámara quien representa al Gobierno Nacional y quien tiene el derecho de equivocarse porque nadie aprende de un día para el otro a presidir una Cámara teniendo una minoría parlamentaria. Hizo un gran esfuerzo para construir consensos, por sostener en movimiento un Congreso que no era a fin al Gobierno que fue más de poner palos que de ayudar”.

“Con la experiencia que ya tiene, con la posibilidad de seguir creciendo teniendo un bloque muy fuerte como tiene La Libertad Avanza nosotros ratificamos el apoyo a Martín Menem para que continúe como presidente de la Cámara de Diputados”, concluyó.

La radical Pamela Verasay bregó para que se construya “mucho diálogo, consenso se viene la época del debate de las reformas estructurales, esos grandes temas que esperan los argentinos para mejorar su calidad de vida. Desde la UCR vamos a acompañar la moción del oficialismo para que Martín Menem pueda conducir la Cámara en este proceso”.

En representación del bloque Innovación Federal, se expresó el misionero Alberto Arrúa: “Estos dos años tuvimos un trabajo arduo con los bloques, pero hemos tenido un trabajo de respeto político y de reciprocidad y encontramos en Menem esas características, por eso vamos a acompañar”.

Por el Frente de Izquierda, alzó la voz Myriam Bregman y adelantó que su espacio se abstendrá en la elección de autoridades que “no implica ninguna impugnación personal, sino una clara postura política contra este régimen del FMI que cada día se profundiza más y aún más la agenda que se pretende manejar desde el 10 de diciembre en este Congreso”.

Desde el bloque Adelante Buenos Aires, Karina Banfi adelantó el apoyo a que Martín Menem continúe en su rol como titular de la Cámara y bregó para que “en estos en este próximo año de trabajo legislativo realmente podamos aunar en confianza concertación y diálogo las reformas que necesita este país profundizar el cambio que vino y que nos pidió la gente con su voto Y de esa manera realmente salir adelante”.

Por último, se expresó el titular del bloque de la CC, Maximiliano Ferraro, quien anticipó su respeto a la primera minoría del Congreso y calificó de “difícil” los últimos dos años donde “este pleno tuvo que tomar medidas excepcionales ante la decisión que muchas veces se tomó de cerrar las comisiones de asesoramiento que tenía la Cámara de Diputados”.

Así, pidió que “no se pre anuncien dos años complejos como los que ya pasaron”, y le dejó un mensaje a Martín Menem: “Tiene la enorme responsabilidad de conducir la Cámara ahora siendo la primera minoría, y pesa aún más y que no se convierta en el presidente de una parcialidad, de un bloque parlamentario sino en el presidente de todos los diputados sin importar la bancada”, y le solicitó que “no se peque de soberbia, no se envalentone, que las mayorías son circunstanciales para un lado y para el otro. Ojalá tengamos dos años parlamentarios de debates que valgan la pena”.

