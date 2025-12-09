PROHÍBEN SALIR DEL PAÍS A DOS PRESUNTOS TESTAFERROS DE «CHIQUI» TAPIA

Se trata de Luciano Pantano y su madre Ana Conte que

figuran como propietarios de una mega estancia en

Pilar y son dueños de 59 vehículos de alta gama

La estancia de 10 hectáreas en Pilar que figura a nombre de dos testaferros del

presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Judiciales - Luego de la denuncia penal realizada por la Coalición Cívica, encabezada por Elisa Carrió, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país y la inhibición de bienes para dos supuestos testaferros del presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, uno de sus laderos.

Se trata de Luciano Nicolás Pantano y su madre Ana Lucía Conte, que figuran como propietarios de una mega estancia de más de 10 hectáreas en Pilar y son dueños de 59 vehículos de alta gama.

Este martes, el juez federal Daniel Rafecas dispuso la prohibición de salida del país, la inhibición de bienes y el congelamiento de cuentas de Luciano Pantano y de su madre Ana Conte, así como también de la firma Real Central SRL.

La SRL es titular de al menos 59 vehículos, incluidos autos y motos, muchos de alta gama y de colección. Según se informó, el miércoles se completará la designación de peritos tasador.

Mientras tanto, la policía federal mantiene consignas en los tres accesos del predio denunciado.

Además de ser sindicado como presunto testaferro de Tapia, Pantano tiene un rol dentro de AFA: es el presidente de la asociación de fútbol playa.

En su denuncia, los dirigentes de la Coalición Cívica apuntaron contra Pantano y Conte por la compra de un predio de más de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, en el partido de Pilar. Según la presentación, los imputados no podrían justificar la adquisición de un inmueble que, de acuerdo con las descripciones, funcionaría como una quinta de grandes dimensiones, con autos de colección, un haras de caballos árabes, pista de entrenamiento equino, instalaciones deportivas y hasta un helipuerto.

Los denunciantes remarcaron que los ingresos de los socios no serían compatibles con semejante patrimonio: Conte era monotributista social y jubilada; Pantano, monotributista de categoría G, con un máximo de facturación anual de $40 millones.

Infraestructura de lujo

La denuncia pone el foco en una quinta de 105.384,80 metros cuadrados repartida en dos lotes y equipada con instalaciones de alto nivel: haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento, helipuerto y distintos espacios deportivos. Para Carrió y su equipo, el contraste entre el valor estimado de esa infraestructura y el perfil fiscal de los supuestos dueños resulta imposible de explicar sin la intervención de un tercero que buscaría ocultar su identidad.

Real Central SRL fue creada con un capital social de apenas $300.000, pero en junio de 2024 la firma cambió su razón social y recibió una súbita inyección de $58 millones. Apenas dos semanas después de ese refuerzo, la empresa habría concretado la compra de la mansión. Para los denunciantes, ese salto patrimonial sin justificación aparente refuerza la sospecha sobre el origen del dinero utilizado.

El perfil fiscal de los socios también alimenta la hipótesis. Ana Lucía Conte, una de las titulares, fue monotributista hasta 2012, percibió el IFE en 2020 y se jubiló en 2021. El otro integrante de la sociedad, Luciano Pantano, figura en Categoría G del monotributo, con un tope de facturación de 40 millones de pesos al año, y registraba deudas bancarias por más de $2 millones en septiembre.

La denuncia también apunta a un nexo directo con el universo del fútbol. Según el escrito, Pantano está asociado comercialmente al exgerente general de Boca Juniors, Lucas Labbad, con quien comparte la empresa Mendoza Wines S.A. desde enero de 2023. Labbad es señalado como la pieza que permitiría conectar a Pantano con el entorno más próximo de Tapia.

Para reforzar la sospecha, se incluyó en la denuncia un tuit de Carlos Tevez del 5 de marzo de 2024 dirigido al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en el que hacía referencia a la colección de "autos antiguos e importados que acumulás en Pilar" y a los "bolsos que trajiste de Qatar". También se incorporó un video de un helicóptero descendiendo en la propiedad cuestionada, como indicio de su uso por parte de terceros con mayor poder adquisitivo que los titulares formales.

Informe: iProfesional