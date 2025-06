VUELVE A DIPUTADOS EL DEBATE PARA APROBAR PROYECTOS SOBRE LEYES PREVISIONALES Y DISCAPACIDAD

La sesión será el miércoles, a las 12, aunque el Gobierno

advirtió que podría vetar las iniciativas para

“no romper el equilibrio fiscal”

- A un año del primer intento de la Cámara de Diputados de la Nación para modificar la movilidad jubilatoria, el tema volverá al recinto el miércoles próximo a las 12, cuando se concrete la sesión extraordinaria solicitada por la oposición y confirmada por el presidente del cuerpo legislativo Martín Menem. En 2024 la sesión fue el 5 de junio y se logró aprobar por 160 votos afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones una nueva fórmula para el sector pasivo.

El trámite siguió luego en el Senado nacional que, en agosto, convirtió en ley la recomposición. Apenas pasaron unos días hasta que el Ejecutivo anunciara el veto que finalmente concretó en un decreto firmado por el presidente Javier Milei. El rechazo a la ley quedó ratificado por Diputados en septiembre.

A casi un año del inicio de aquel proceso, el miércoles 4, la Cámara baja volverá a insistir con el tema previsional. Los proyectos puestos a consideración van desde un incremento excepcional y de emergencia, equivalente al 7,2%, para las jubilaciones y pensiones abonadas por la Anses y modificación de la ley que establece el Plan de Pago de Deuda Previsional.

A todo esto se suma la declaración de Emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive. Un tema sensible, que ya tiene dictamen y en el que la oposición confía en conseguir la mayoría d ellos votos.

No obstante, la respuesta del gobierno nacional parece ser la misma que el año pasado: "No hay recursos".

Así lo viene afirmando en los últimos días el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y lo reiteró este lunes cuando aseguró que, en caso de que el Congreso apruebe los anunciados proyectos de reforma previsional o sobre mejoras en los subsidios a la discapacidad, el Poder Ejecutivo "los va a vetar".

Lo que si está confirmado es que el mismo miércoles habrá una nueva movilización ante el Congreso Nacional que reunirá, como es habitual, a jubilados y pensionados y sumará, en esta ocasión a referentes que vienen luchando por la emergencia en discapacidad, a científicos que reclaman por el desfinanciamiento del sector, a personal del Garrahan que plantea una urgente recomposición laboral y a representantes de movimientos feministas que este martes conmemoran la primera década del Ni una Menos.

Otras reformas

"No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar", adelantó el funcionario.

Francos consideró que antes de hablar de jubilaciones es necesaria una reforma laboral "para que existan más trabajadores activos, con una relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado según las pautas internacionales para un sistema previsional".

Pese a ello aclaró que "una reforma laboral no va a tener impacto inmediato", porque llegar a cuatro activos por jubilado "no va a suceder de un día para el otro", y agregó que además será necesaria también "una reforma tributaria".

En la agenda de la sesión pedida por referentes de la oposición figuran también varios proyectos para declarar zona de emergencia ambienta, hídrica, social y productiva, y en situación de catástrofe a los distritos de la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo.

De cara al quórum, el panorama está extremadamente ajustado, tanto para la oposición que quiere abrir el recinto como para el oficialismo y sus aliados que trabajan para cerrarlo bajo llave.

La última vez la oposición quedó a tan sólo tres legisladores de tener quórum, por lo que esta vez dependerá de la ayuda de algunos gobernadores, que fueron decisivos en la última convocatoria para que se cayera la sesión.

Para tener éxito, la oposición debió ajustar mucho las clavijas en la confección del temario, e hilar muy fino en el repertorio porque ya quedó demostrado que a veces una ambición desmedida juega en contra de los propios intereses.

El año pasado, luego de que Milei vetase las leyes jubilatoria y universitaria, el oficialismo logró blindar esos vetos al conseguir que más de un tercio de los diputados, a los que el presidente denominó “héroes”, levantara una barrera contra dichas iniciativas en una sesión especial.

Para el Gobierno, la sumatoria de estas iniciativas generan un gasto excesivo que el Estado no puede afrontar y que desestabilizan la sustentabilidad de las cuentas fiscales, que son las tablas sagradas de la Biblia en la consideración libertaria.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió con funcionarios del Ministerio de Economía y de allí surgió que el conjunto de estas propuestas tienen un costo fiscal de unos 12 mil millones de dólares, equivalente al 1,8% del PBI.

Sin contar la moratoria, el resto de las iniciativas previsionales, que incluyen el bono complementario y el incremento del 7.2% en los haberes supone un costo fiscal del 1.3% del PBI, según el equipo económico.

Las cifras no coinciden con las aportadas por la OPC, que calculó que el gasto anualizado por el pago del bono supondría un costo de $1.992.853 millones (0,23% del PIB), en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y de $2.567.477 millones (0,30% del PIB), si se eleva a 115 mil pesos.

En lo que respecta a la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional, la moratoria que se había sancionado durante el gobierno del Frente de Todos y caducó el pasado 23 de marzo, desde el Poder Ejecutivo hablan de un 0,2% del PBI.

En relación al aumento de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad, junto al fortalecimiento de los prestadores y el presupuesto para el ANDIS, el equipo del ministro Luis “Toto” Caputo calcula que tendría un costo fiscal del 0,3% del PBI.

En este caso, la estimación coincide bastante con la realizada por la OPC, que calculó entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo de la cantidad de altas de pensiones que hubiera.

Tras la reunión con el equipo económico, Menem acusó a los bloques opositores de “intentar romper el equilibrio fiscal” con los proyectos incluidos para la sesión del miércoles.

“Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares. (1.8% PBI)”

A través de la red social X señaló que “se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de INTENTAR ROMPER EL EQUILIBRIO FISCAL que tanto nos costó conseguir”

“Temas como la prórroga de moratoria previsional y nuevas fórmulas de cálculo, que repiten sus mágicas soluciones que han colapsado el sistema y fundido al estado y a los jubilados; o una declaración de emergencia en discapacidad, que lejos de aportar soluciones concretas, parecen más orientadas a mejorar la situación de algunos prestadores que a sus reales destinatarios”

Destacó que “sólo pretenden hacernos retroceder en el camino que el Gobierno Nacional ha fijado y que la gente ha revalidado en las últimas elecciones locales que se fueron desarrollando. No caigamos en la trampa de quienes se empeñan en que el gobierno fracase, con el único objetivo de volver al poder y sostener sus privilegios”.

Informe: NA, agencias y Agensur.info