Nacionales - El exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Facundo Moyano, planteó que la administración de Alberto Fernández no supo destacarse por sobre su antecesora. "El Gobierno de Macri no fue bueno, pero no somos mejores", sostuvo.

En diálogo con CNN Radio, volvió a ser crítico contra la actual gestión. "El modelo actual del Gobierno de Alberto Fernández es ‘hacemos lo que podemos’. Argentina tiene como objetivo principal ambientar el tipo de cambio e intentar frenar la inflación, que no lo pueden hacer", lamentó el dirigente sindical.

El pronóstico de Moyano no es alentador. Además de ratificar que en Argentina existe "una crisis institucional, política, social y económica", proyectó que la inflación anual "posiblemente sea de tres dígitos". Y en este sentido, afirmó: "La inflación la tiene que contener el Gobierno, es su obligación".

Entre sus declaraciones, también dijo que el gobierno de Alberto Fernández debería haber planteado su nuevo punto de partida desde "el sinceramiento con la sociedad", luego de la dura derrota en las elecciones legislativas de 2021. "Un punto de partida para cualquier Gobierno es el sinceramiento de decir la verdad. Si perdimos, perdimos. La gente no nos eligió", subrayó.

En cuanto a la grieta interna que reluce en el bando oficialista, optó por centrarse en el futuro del peronismo. "Los peronistas tenemos que replantearnos qué queremos", planteó Moyano, quien días atrás presentó su renuncia "indeclinable" a la presidencia del Club Atlético Alvarado de Mar del Plata.

Sobre la movilización que este miércoles llevó adelante la CGT -al igual que organizaciones sociales y movimientos de Izquierda- en el centro porteño, Moyano consideró que la central sindical "tiene la obligación de reclamar", y que "es un llamado de atención al Gobierno. Sin embargo, opinó que la consigna de la marcha "no fue clara", ya que el reclamo es contra la crisis económica que atraviesa la Argentina pero no se exhiben rechazos contra el presidente Fernández y su equipo de trabajo.

Informe: Agencias