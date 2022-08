La secretaria de Energía, Flavia Royón, negó que la

información sobre importantes figuras que reciben

subsidios haya salido de su área

Flavia Royón

Nacionales - La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, habló por primera vez este jueves acerca de la difusión de la lista de políticos, empresarios y artistas que reciben subsidios del Estado en sus cuentas de luz. “Repudio la filtración de datos personales”, enfatizó en la previa de la conferencia anual del Americas Society/Council of Americas y negó que dicha información haya salido de la cartera que lidera.

También les respondió a quienes aseguran que el incremento de tarifas hará subir la inflación y reveló el pedido que el ministro de Economía, Sergio Massa, les hizo a sus colaboradores en ese sentido.

Consultada por periodistas sobre la divulgación del listado de personalidades públicas asistidas por el Estado -en el diario Página 12 y el canal C5N-, Royón dijo tajante: “Esa información no ha salido de la secretaría y yo en lo personal repudio la filtración de datos personales, no estoy de acuerdo”. Y ante una repregunta con relación al origen de los datos publicados, insistió: “Esa información no se ha filtrado de la secretaría”.

La funcionaria hizo las declaraciones en medio de los duros cuestionamientos expresados por referentes de la oposición, quienes acusaron al Gobierno de estar detrás de la revelación de la lista y calificaron el hecho como una una maniobra “fascista”.

Cabe señalar que las personas mencionadas no recibieron el subsidio ahora, antes de la segmentación de tarifas en Argentina, sino años atrás. Por eso, desde la oposición también señalaron que fue el Gobierno de Cristina Kirchner quien otorgó en su momento este beneficio. También pidieron que la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) intervenga en esta situación por la difusión de datos personales.

El diputado nacional Hernán Lombardi (Pro – Buenos Aires) afirmó que “el oficialismo está haciendo una campaña de escraches, en actitud fascista, desde sus funcionarios hasta los elementos paragubernamentales”, y sentenció: “Lo que hizo (la titular de AySA) Malena Galmarini es para que (Sergio) Massa le pida la renuncia”.

En conversación con Radio La Red, el legislador dijo que “hay gente que escucha a estos tipos y después va y agrede a opositores en la calle”, y agregó: “No podemos naturalizar la escaldaa de violencia mostrando fotos de edificios de personas que cobraron subsidios porque no es delito. Galmarini sale a incitar la odio, debería renuncia ya”, remarcó Lomabrdi.

Respecto a la lista de personas que cobraron subsidios presentadas en algunos medios, el opositor anunció que “pedirá que se investigue porque algunos canales tienen acceso a esas a listas y porque filtran esos datos”, además ironizó: “¿Por qué no muestran los edificios que cobran subsidios en Puerto Madero donde viven ellos?”.

Informe: LN, Parlamentario.com y agencias