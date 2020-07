, acertada palabra con peligrosas connotaciones para celebrar un gran acuerdo nacional.

Nadie ignora que más de un encendido oficialista ha reclamado una reforma a la Constitución que se juró en el 94, otros allegados propusieron volver a la del 49. Exigen más derechos de los que caben en una enciclopedia.

De ahí el siguiente y vasto palabrerío encomillado: en el nuevo “contrato social” del Rousseau redivivo que suele anunciar el Gobierno (de Fernández a Cafiero) acecha un “hombre nuevo” dispuesto a “cambiar el mundo” y al “sistema capitalista”, una aspiración del Presidente que ya quedó en soledad desde que hace unas horas lo abandonó en la ruta su colega mexicano, López Obrador, a cambio de que Trump le mejore los aranceles y le prometa más inversiones norteamericanas. Un trueque espiritual: AMLO seguramente obsequiará estampitas religiosas que curan el virus y, de paso, la seguridad de mantener en su sitio, garrote mediante, a los desposeídos que insisten en cruzar la frontera hacia ese mundo injusto que habla en inglés. Mientras, el argentino quizás se pregunte si sus declaraciones de nostalgia chavista le han complicado la negociación con los fondos acreedores, siempre permeables al cambio de humor del Departamento de Estado. Aunque en estos casos, lo único que importa es la plata, una moneda más o una moneda menos.

Para evitar sospechas, de cualquier modo, se pasará de “reconstitución” a “reconstrucción”, un término más adecuado en el intento por firmar un acuerdo político con Rodríguez Larreta como cabeza de la oposición que implique medidas consensuadas para aliviar y superar la crisis. Casi una sorpresa este giro en la Rosada, aunque había trascendidos, del mismo modo que asombró el pedido tanguero de olvidar agravios, repudiar a los odiadores seriales y sepultar insultos, a 48 horas de

Como del laberinto se sale por arriba, Alberto subió un escalón, buscó ayuda y voló desde Tucuman proponiendo un sentido al letrero partidario Juntos para el Cambio

. Una idea totalizadora que no le debe complacer a Cristina, hoy salpicada por efectos indeseados del asesinato de su próspero ex secretario y el traslado de la cárcel a un domicilio particular de quien solventó el minimalista túmulo que alberga los restos de Néstor Kirchner, Lázaro Báez. Para no mencionar otros episodios. Curiosamente, tampoco la novedad del posible pacto alegró a Macri.

o que su alma máter, como lo define a(para protegerlo de las críticas, como Macri a Marcos Peña), trató de “idiota” a un abogado macrista por haber difundido una foto pública del jefe de Gabinete con su familia.