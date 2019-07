Desempata el VAR

, a la imagen y veredicto de un hombre de negro dibujando con sus manos, en el aire, lo que todos suponen es una pantalla de televisión.

Conclusión de una vasta mayoría de encuestas que no registran casi diferencias entre las dos fórmulas presidenciales más destacadas, reservándose el error técnico hasta las últimas 48 horas, vaticinando un epílogo parejo, tan reñido que proliferan las observaciones críticas sobre la empresa a cargo del escrutinio. Tarea para investigadores.

Optimistas.

Macri hasta en el dormitorio se ha convertido en un encendido vendedor de sí mismo –inclusive se otorga un rol protagonico superior al que le aconsejan sus asesores–, burlando el manual de esa actividad: compra lo que vende. Y los compulsivos, como se sabe, se colman de chucherías en ese ejercicio de autosatisfacción. También reitera su misión primera en el caso de ser reelegido: más que la reforma laboral o jubilatoria que complacería al

, pretenderá cambiar la Justicia con la incorporación de más miembros en la Corte Suprema, cuestión de diluir la opinión de los actuales. Lo enloquecen sus fallos. Casi

la misma pretensión del cristinismo cuando forjó Justicia Legítima en el pasado

, por no mencionar lo que discute para el futuro. Si uno atiende a esta similitud de objetivos entre los dos bandos, observa que tanto el Presidente como su antecesora solo guardan una inquietud prioritaria: su propia Justicia, no tanto el Derecho. Ambos tienen demasiadas causas comprometedoras. Como suele ocurrir con las primeras figuras, ni por un instante Macri parece preguntarse si su progreso relativo obedece a otros fenómenos, no solo a su autoría.