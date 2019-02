El rechazo editorial: aprender a convivir con el no

Una conclusión me parece indudable: si alguien deja de escribir a causa de la decepción por no encontrar a nadie que quiera editar su obra, la escritura no era lo suyo. No hay nada malo en eso. Tal vez se haya acercado a la escritura en busca de alimentar su ego, o de ganar dinero, o de tener más éxito con las mujeres o con los hombres o con ambos, o de cualquier otra de las fantasías que florecen en torno a la literatura. Pero escribir no sirve para nada de eso. La escritura no es un medio sino un fin. Rilke expresó, con otras palabras, una idea: si puedes vivir sin escribir, no escribas. Rodolfo Walsh la calificó de “chiste idiota”, y tal vez lo sea. Pero podríamos decir, en cambio: si no puedes vivir sin publicar, entonces no escribas. Y se me ocurre que ahí hay algo más de razón.