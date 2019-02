ALTERNATIVA FEDERAL LLAMA A CONSTRUIR UNA “NUEVA MAYORÍA”

El espacio creado por Massa, Pichetto y Urtubey se lanzó

en Mar del Plata con la presencia de varios

Nacionales - De cara a las presidenciales de este año, se lanzó este lunes en Mar del Plata el espacio denominado Alternativa Federal, que cuenta en la actualidad con tres precandidatos presidenciales: el senador Miguel Ángel Pichetto, el líder del Frente Renovador Sergio Massa y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

Este último fue el único de los organizadores que no se quedaron al acto -celebrado en el complejo “La Normandina”, de Playa Grande en Mar del Plata-, porque retornó a Salta con el objeto de coordinar acciones en favor de los habitantes del departamento Rivadavia, en caso de un posible desborde del río Pilcomayo. De hecho, los representantes del espacio Alternativa Federal expresaron al pueblo de Salta toda su solidaridad.

"No sé qué va a hacer la expresidenta. Hace 9 años que no hablo con ella y hace tres elecciones que en primarias y generales competimos en espacios distintos. Sí le quiero hablar al electorado de Unidad Ciudadana. No alcanza con pensar en candidatos de culto, no alcanza con la nostalgia", arrancó el ex intendente de Tigre en el lanzamiento de Alternativa Federal en el complejo La Normandina, de Playa Grande.