Tucumán - El senador tucumano José Alperovich no tiene dudas de que “Cristina (Kirchner) va a ser candidata, hoy es la única que puede devolver la esperanza”. Y agregó que “acá hay dos alternativas: o es Macri o es Cristina; Massa y Urtubey son lo mismo que Macri”.

En el mismo sentido dijo que “el partido va a querer hacer un frente con Cristina, pero no tenemos que especular y debemos expresarnos cuanto antes”, y sumó: “Todos los tucumanos que quieren que cambie este modelo tienen que apoyar a Cristina”.

En diálogo con, Alperovich advirtió que “ganar está elección no va a ser fácil, así que todos los peronistas debemos unirnos para ganarle a este proyecto que le hace tan mal a todos”.

El exgobernador de Tucumán habló también de cómo ve las elecciones provinciales, en las que anunció que enfrentará al gobernador Juan Manzur. “Ya está resuelto que yo voy a salir a enfrentar al Gobierno, porque hace falta un cambio profundo”, y expresó que “hoy no hay diferencia entre que gobierne Manzur o (José) Cano; mi lucha va a ser ir por la gobernación el 9 de junio”.

“El que tome algún sentido de adelantamiento, no puede saber a quién beneficiaría”, comentó.

Para cerrar, Alperovich confirmó porque no se sumará a las primarias del PJ. “El gobernador (Manzur) ofrece una interna cerrada para el partido, no una interna abierta en la cual yo ya no tendría por qué decir que no”, concluyó.