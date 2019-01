Travesuras y rarezas del verbo “andar”

De una errata a otra:. El caso es que, si Elena Álvarez Mellado tiene razón —y seguramente la tiene—, solo es cuestión de tiempo que nuestra lengua acepte como correctas las formas regulares del verbo. Al principio nos seguirán sonando tan mal como ahora y luego nos acostumbraremos, como ocurre casi siempre con casi todo. O no: hay palabras escritas correctamente pero que “visualmente quedan muy mal”, como decía una usuaria de Twitter hace algunas semanas, y ponía como ejemplo. El tuit cosechó 23 mil me gusta y casi un millar de respuestas con otros casos. No vi que nadie dijera las que más me molestan a mí:reclaman unaintermedia,exige unaantes de lapide a gritos duplicar la primera, ¿y cómo puede ser quese escriba sininicial?