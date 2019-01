Sorpresa y medias

La consigna interior de Lavagna es no aparecer asociado a ningún fragmento particular del peronismo

, hasta corcovea con la insistencia de Duhalde que lo alienta como si fuera su propio invento, cuando él mismo un día señaló: “Si yo hubiera sido candidato de Duhalde, me habría elegido a mí y no a Kirchner para presidente”. Repite ahora una situación del pasado: cuando aterrizó para ser ministro de Economía en la crisis de 2002, sostuvo: “Acepté porque me debía esta asignatura, aunque no es la mejor oportunidad”. Hoy podría reiterar lo mismo, ya que siempre se creyó tocado para conquistas superiores.