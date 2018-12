Sobre la libertad de expresión (y V) / ¡Ni se te ocurra llamarme guapo!

Podría cerrar fácilmente este último artículo de la serie diciendo la palabra mágica: educación

bullying

Ya sé que es poca cosa, y que resulta muy difícil conseguir que un chaval de 15 años no se ría de sus compañeros raritos, gordos o con granos.. Pero no soy de esos que creen que todo puede inculcarse a los niños simplemente diciéndoselo en un aula donde normalmente no quieren estar. Soy más de pensar que si los adultos no son capaces de dejar de lincharse entre ellos en Twitter (elpara mayores de edad está perfectamente permitido allí), no hay nada que hacer.