Sobre la libertad de expresión (IV) / Tetas sobre Tierra plana

nos creemos cualquier cosa

Por otro lado, que alguien diga que Franco era un gran hombre, que Pinochet salvó a Chile del comunismo o que Hitler no hizo más que repartir amor por Europa nos repugna indeciblemente, pero yo creo que no debería constituir delito. Hay algo muy débil en una sociedad que muestra temor a la práctica del delirio o de la discrepancia alucinada. Resulta inquietante que se persigan las afirmaciones o teorías demenciales no sea que alguien más se las crea, porque eso quiere decir que, que no somos adultos ni disponemos de capacidad analítica, y que, de hecho, lo que nos creemos pudo ser a su vez el delirio de alguien. Y a veces pasa que lo que ahora nos creemos fue una vez el delirio de alguien.