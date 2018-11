Sobre la libertad de expresión (II) / Máscaras

Houellebecq o Despentes

Mala Rodríguez o Kaka de Luxe

Carlos Ballarta o Dave Chappelle

En algunos de los cedés que comprábamos hace ya tantos años solía incluirse la advertencia: “No leer las letras sin escuchar el disco”. Es decir, no leer sin la música. Con las palabras creativas, tanto de una canción como de un monólogo o de una novela, puede decirse algo similar: no leer sin la máscara. El cantante canta enmascarado, poniendo voz a un enamorado, a una niña, a un obrero o a un muerto; incluso canta con la máscara de sí mismo, pues uno mismo no tiene un carácter diamantino e invariable, de pedernal, y hay momentos en los que nos dejamos ir y somos groseros, intolerantes, brutos, despreciables o lascivos. Personalmente encuentro fascinante explorar esos rincones, ser lo que no soy o ser excesivamente lo que sólo soy un poco. Y por eso me gustan escritores como, cantantes como la, y cómicos como: ponen a prueba cuanto sé de mí.