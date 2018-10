Gobierno Lollapalooza

Evidente: alguien le aplicó un sosegate y le mostró la puerta de salida si no le gustaba el olor ambiental. Nadie cree que haya sido el ex rugbier y ahora golfista Torello, uno de los íntimos del mandatario, correveidile y repartidor de golosinas con la diputada entre Exaltación de la Cruz y Olivos. El inicial exceso de Carrió con Garavano obedeció a su obsesión contra el jefe radical Sanz, quien lo instaló en el cargo y le gobernaría las palabras como si fuera un chirolita, auxiliado por su álter ego profesional Gil Lavedra, enlazados –según ella– con otro radical prominente, Enrique Nosiglia, el ex titular de la Corte, Lorenzetti, y el boquense operador jurídico Angelici. Una asociación que no considera lícita.