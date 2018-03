NUEVA PROCURADORA / Designación sin quórum

Ese dilema abruma a Macri & Cía que, en lugar de un sondeo previo de costos, se inclinó ante los asesores de su craneoteca para anunciar la designación. Como si se tratara una cuestión de principios y no una regla del mercado: el precio subió por su desesperada demanda. Quedó expuesto porque la Corte no le aceptó un tribunal y dos jueces le apresuraron la libertad a Cristóbal López . Cree, personalista, que conspiran contra él y no que velan por los intereses propios (como si Lorenzetti durmiera tranquilo con los 14 que lo acechan). Además, como–como si el Vaticano fuera a corregir a los curas con un militar– sin antecedentes en el fuero penal para su ejercicio, casi nadie del rubro judicial lo acompaña: para operar del corazón, prefieren un Favaloro. Tampoco se identifican con la dama: no hay quien aporte un óbolo para solidarizarse con ella. Ni se les ocurre pedirle limosna a Luis Lozano, su compañero en el tribunal superior porteño, quizás el más entusiasta con la posible partida.