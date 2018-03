ESTRATEGIAS / Bailando con el 2019

Aunque en mundos distintos, ambos –junto a la mayoría de los gobernadores– exhiben enojo con el Gobierno, coinciden en que la administración macrista no cumple los compromisos, dilata, engaña. Y, si es necesario, castiga. Una prueba: el retraso –dicen– en el pago de las partidas.(de la mesa chica del Presidente)con la garantía de la intervención del partido en la Provincia, acción judicial que no convalidó la jueza María Servini de Cubría. A su vez Pichetto ya no oculta su desconfianza, enuncia traiciones mínimas y tampoco esconde su propio interés en incrementar un poder personal que lo catapulte como big five de la selva peronista. Como a De la Sota o a Urtubey, dos de los rankeados para el podio (el sanjuanino). Pide no dejar a nadie afuera y jura recorrer cada rincón de Buenos Aires con un ploteado furgón ad hoc, estilo Menem o Papamóvil, con una nueva agrupación para lidiar en la interna y vacunar intendentes para que no olviden su origen, unos peleados con frentes propios en la misma jurisdicción (como Magario y Espinosa), otros seducidos por la divorciada millonaria del Fondo del Conurbano (María Eugenia Vidal), casi todos inquietos por no perder el distrito.