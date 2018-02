Legisladores y funcionarios de Cambiemos le respondieron

al líder sindical quien sostuvo que al Gobierno

Nacionales - El diputado nacional de Cambiemos Eduardo Amadeo, se expresó sobre la posible fractura de la CGT y sobre la convocatoria del 17-F en rechazo a la marcha sindical prevista para el 22 de febrero. "A mí me parece bueno que haya un sector de la sociedad civil que diga ‘la Patria o Moyano, la Constitución o Moyano", sentenció.

Tras la convocatoria de una marcha opositora (17-F) en contra de la citada por la CGT para el 22 de febrero, Amadeo opinó por La Once Diez/Radio de la Ciudad que "a mí me parece bueno que haya un sector de la sociedad civil que diga ‘la Patria o Moyano, la Constitución o Moyano, la República o Moyano, o Balcedo, o el Pata Medina, o todos estos atorrantes'. Esto es lo que está en discusión".

Precisamente, luego de que Camioneros ratificara la movilización del 22-F (fecha que coincide con el sexto aniversario por la Tragedia de Once) contra el ajuste y los despidos, el diputado sostuvo: "Yo me permitiría recomendarle a los amigos de la CGT que no se peguen con aquellas personas que tienen semejantes causas. Dentro de la CGT, como en cualquier grupo humano, hay de todo. Ahora, quedarse pegado a Balcedo, al Pata Medina o a Moyano, no es la mejor decisión que pueden tomar".