LEY PREVISIONAL / Se complicó el partido

Macri sufrió la impericia propia y de su equipo. El ‘ole’ de

Cuando suponían que el pavo estaba cocinado, nadie lo pudo sacar del horno. Hasta la mesa se había servido.

En particular, sobre sus delegados en la Cámara de Diputados (Monzó, Massot, Negri),y sus malogradas negociaciones, sin olvidar más de un párrafo referido a, a quien no se sabe si la incluyó en el repertorio por imperio del cupo femenino o por su exagerada propensión a la mano dura. Se reservó, en apariencia, un discreto encono con su delfín manifiesto, Marcos Peña, el jefe de todos. Queda en la intimidad. También hubo silencio indigesto conpor su inclinación al cambiante vodevil, quien en los últimos tiempos parece más convencida de que merece cogobernar y no ejercer el rol de huésped privilegiada en el banquete.No era este jueves pasado, entonces, un día para llegar de visita, tomar el té con flema británica mientras el enojado mandatario se iba, en una escena italiana, trasladando a su gabinete una frase que popularizó el PRO: “Háganse cargo”.

. Nunca se lo vio tan indignado, de poco le sirvieron tantos años destinados a la meditación oriental para sosegar la ira. Justo a él, experto boquense, le vino a ocurrir la desgracia cuando el partido estaba ganado: caer sobre la hora, ante un club chico, por un penal en contra y con fallas de sus jugadores más cotizados. Perdió en la cancha lo que ya había ganado presuntamente en el escritorio: no es el mejor final del año para quien atravesó 2017 coronado de laureles. Aunque, ecomo aseguraba aquel finado filósofo de Villa Dominico. Por supuesto, su team tampoco se hizo cargo de la derrota, imaginó correctivos desde el atril endilgando responsabilidad a los gobernadores que faltaron a la palabra y a los grupos violentos que no respetan la democracia si no son poder. Más la miseria desesperante aplicada a gente revoltosa que, contratada por 400 pesos y un sándwich, 15 de un total de 22 heridos son de nacionalidades vecinas. Lo que se denomina motivación ideológica. Y, de paso, también le adosaron un decreto de necesidad y urgencia que mágicamente convertiría en ley lo que no pudo consagrarse como ley en Diputados. Firmaron todos los ministros por protocolo, salida fácil, exprés, justificación jurídica de esa craneoteca que hasta podía encontrar antecedentes en una decision semejante en tiempos de Menem (carátula: jefe de Gabinete, tema aeropuertos). Una forma de que no los comparen con las experiencias teocráticas del kirchnerismo.