ANTICIPO / Cuarenta leyes nuevas

Son los proyectos que presentará el Presidente el lunes.

No tienen otro remedio, aunque los domine la desconfianza.

Después de dos años con promesas de cambio, el gigantismo reformista con medio centenar de normas resulta engañoso: en rigor, sólo unas pocas apuntan a una “gradual” transformación (impositiva, provisional, laboral, del sector público y provincias); el resto son leyes que anulan otras disposiciones menores, intocables por decreto, parte de la burocracia legislativa. Aunque es necesario esperar, el plan se presenta tal vez más herbívoro que carnívoro, de acuerdo con las instrucciones edulcoradas de Jaime Duran Barba, un vendedor de bijouterie de alta calidad. Nunca de oro. Habrá que saber si el ganador de elecciones también es un crack para gobernar.

Con morbo justiciero, aumente el escándalo, revele entretelones de la corrupción pasada, complicidades, tanto el reciente detenido Julio De Vido, de quien esperan sorpresas –algunas quizás no gratas– si hacen comparecer a Laly, su esposa, como Baratta, el segundo del ex ministro, hombre más joven y con hijos chicos, preocupado por una incómoda temporada en la sombra y sin alternativa de una prisión más confortable por razones de edad o enfermedad.

. Junto con el plan de reformas a discutir este lunes, menos vasto de lo que algunos desean, se avecinan otros cambios menores, simbólicos, como la limpieza de nombres y apellidos en obras y monumentos que avariciosamente se autoimpusieron los Kirchner, sea en las represas del sur, sea en el CCK. U otras iniciativas más complejas, como la partición distrital de la provincia de Buenos Aires para reducir el poder de los intendentes, idea que alguna vez desarrolló en varios tomos el hoy cuestionado Roberto Dromi, ex ministro de Menem. Un tema del que ya han tomado nota los barones del Conurbano: tanto que ahora impulsan, en La Matanza, por ejemplo, la instrumentación de minimunicipalidades de sesgo propio, no vaya a ser que se queden afuera políticamente sin apelar a una defensa.