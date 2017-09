PIDEN DETENCIÓN DE JULIO DE VIDO

El fiscal exigió el desafuero del diputado en la causa por la presunta defraudación en la mina de carbón de Río Turbio.

Judiciales - El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, calificó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido como "gran tramoyista de las inversiones de la obra pública" y pidió su detención, previo desafuero como diputado de la Nación.

Lo hizo en la causa en la que De Vido y otras 35 personas fueron citadas a indagatoria por el juez federal Luis Rodríguez por la presunta defraudación millonaria en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.

El próximo miércoles De Vido comenzará a ser juzgado por la tragedia ferroviaria de once y está procesado en varias causas como las irregularidades en la obra pública que recibió el empresario detenido Lázaro Báez, la compra de trenes chatarra a España y Portugal, la no renovación de los contratos ferroviarios, entre otras. Además, sus abogados renunciaron el jueves a seguir defendiéndolo en todas las causas.

Sobre De Vido, Stornelli pidió su previo desafuero a la Cámara de Diputados ya que como legislador tiene inmunidad de arresto. Entre los otros pedidos de detención estaban los del ex secretario de Minería Jorge Mayoral, el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta, el ex coordinador general del Ministerio Jaime Alvarez, del actual intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, y de ex funcionarios de YCRT, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Fundación Regional Santa Cruz de la universidad, organismos que participaron del manejo de los fondos.