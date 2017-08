Maduro, marihuana y corrupción, problemas de Uruguay

´

Mirada desde la Argentina, y muy especialmente desde la siempre bullente Buenos Aires, nuestra República Oriental aparece como una apacible pradera, administrada por una civilizada Montevideo.

Esa visión bucólica es una parte de la verdad, pero hoy por hoy muy lejos de ser la más significativa.

Los problemas se han acumulado y los desgastes del gobierno del Frente Amplio están a la vista, una vez que la economía mundial nos retornó a la normalidad de los precios internacionales, pasada la bonanza histórica de 2003 a 2012, que nos trajo al Río de la Plata un maná que superó ampliamente el de la Segunda Guerra Mundial.

La tragedia venezolana ha puesto en evidencia, ante toda América, el real balance de fuerzas del Frente Amplio gobernante. Es bastante evidente que el presidente Vázquez y el canciller Nin Novoa piensan muy parecido a los demás mandatarios del Mercosur, pero atados por la fuerza sindical (históricamente fundamental en el partido de gobierno, pero hoy más que nunca) y la mitad de su bancada parlamentaria, han tenido enormes dificultades para asumir la ostensible condición dictatorial del gobierno de Maduro. El ex presidente Mujica -en una demostración de su influencia- anunció públicamente que apoyaría al presidente Vázquez en su resolución, cualquiera que fuera, y esto le hizo posible a nuestro canciller votar la suspensión. No obstante ello, todos esos sectores sindicales y políticos pro chavistas han reiterado su disconformidad con la decisión.

La cuestión es que esa mitad del Frente Amplio, que se alinea en torno del ex presidente Mujica (aunque él ejerce un liderazgo distante), no es demócrata. Así de simple. Abandonada su etapa guerrillera, el viejo MLN Tupamaros es hoy una fuerza política que actúa dentro de la ley, pero cuya mayoría no cree en la libertad política. Sus comunicados de apoyo a Maduro dan vergüenza. El Partido Comunista uruguayo, a su vez, sigue al pie del concepto de lucha de clases, expresamente sostenido como sustento de sus actitudes políticas. Cuando se escuchan sus discursos parecería que estamos en 1917 en Rusia, prontos para asaltar el Palacio de Invierno, pero en los hechos ellos conviven -y muy cómodos- con un sistema en el que no creen, pero que les ha ofrecido la oportunidad de usufructuar las posiciones del Estado. No poseen capacidad de iniciativa, porque la otra mitad demócrata les impide el apartamiento constitucional, pero sí de veto, y por eso inmovilizan fácilmente al gobierno, tanto en la política exterior como en asuntos de gran importancia, por ejemplo los tratados de libre comercio, que rechazan ideológicamente. Recordemos que en la primera presidencia de Vázquez, el presidente de los Estados Unidos George W. Bush visitó la gran potencia uruguaya, le ofreció un tratado de libre comercio, nuestro mandatario -feliz- dijo que "el tren pasa una sola vez", lo aplaudió la oposición, pero el tren pasó y nadie se subió a él porque el sindicalismo uruguayo lo impidió.