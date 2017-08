DÓLAR / Falta de previsión

La “trepada verde”, que no debió sorprender a Macri, quemó los papeles a varios funcionarios.

Por otra parte, sólo recogía datos económicos de que el dinero abundaba en el mundo y la Argentina era una oportunidad. Ni por un momento imaginó la volatilidad cultural del público ante ese activo externo, el terror de los más informados ante cuatro grandes fondos de inversión que han colocado 11 mil millones de dólares en la Argentina y, por la razón que fuese, pueden partir con la velocidad del rayo. Ni que los bancos, como tantas veces que han descorchado champagne por haber enganchado al Gobierno con intereses inauditos, también pueden reclamar su plata y negarse a la seducción de disfrutar de mayores ganancias. La excusa para el temblor cambiario, entonces, llegó del cielo: nos asusta si gana Cristina, se asustan los clientes de que vuelva el populismo.

En varios idiomas, eso se llama falta de confianza, aunque le atribuyan a la abuela ponchuda, vestida por Zara, la excusa para bajarse del avión. Aun así, si hay resultado adverso al Gobierno, pocos imaginan que el martes pueda estallar una conmoción brutal por los vencimientos gigantes: el raid a la suba ya se dio, la caída accionaria también. Y si el oficialismo ganara o empatase en la Provincia, las correcciones serían a la inversa de lo que ahora es la tendencia, pero no sustanciales. Igual, el demonio está suelto.